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Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov najavio je pokretanje projekta "Vojska robota", čiji je cilj razvoj i masovno uvođenje robotskih tehnologija u ratovanje.

On je podsetio da je "Vojska dronova" pokrenuta 2022. godine. U to vreme, kako je naveo, malo ko je mogao da pretpostavi koliko će bespilotne letelice promeniti način ratovanja. Danas, prema njegovim tvrdnjama, dronovi učestvuju u više od 95 odsto udara, dok u Ukrajini posluje više od 700 proizvođača bespilotnih letelica.

Fedorov je istakao da se tehnološka trka nastavlja i da je Ukrajini potreban novi iskorak.

"Potreban nam je sledeći proboj. Naša opklada je robotizacija rata", naveo je Fedorov.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Treba da ratuju roboti, a ne ljudi"

Prema njegovim rečima, glavni cilj "Vojske robota" jeste spasavanje ljudskih života. Najopasnije zadatke trebalo bi da obavljaju roboti kako bi se smanjio rizik kojem su izloženi ukrajinski vojnici.

Fedorov smatra da bi buduće bojno polje trebalo da funkcioniše tako da senzor prvo otkrije pretnju, a zatim robot uđe u opasnu zonu.

Humanoidni roboti trebalo bi da evakuišu ranjenike i dopremaju municiju, postavljaju i uklanjaju mine, obavljaju izviđanje, brane položaje i napadaju mete. Ideja je da roboti prvi ulaze u područja u kojima vojnici danas rizikuju živote.

Fedorov je naglasio da "Vojska robota" neće predstavljati samo jednu kompaniju, već čitav tehnološki ekosistem.

"Investiraćemo u kompanije koje razvijaju odbrambene tehnologije, pokretaćemo sopstvene tehnološke projekte, uspostaviti istraživanje i razvoj, testirati rešenja zajedno sa vojskom i što brže povećavati obim onoga što zaista funkcioniše na bojnom polju", rekao je.

Tehnološka trka sa Rusijom

Fedorov je upozorio da je Rusija naučila da brzo kopira i masovno primenjuje vojne tehnologije, zbog čega, prema njegovom mišljenju, Ukrajina mora neprestano da razvija sledeću generaciju tehnologija pre protivnika.

Za to je, kako je naveo, potrebno objediniti najbolje inženjere, vojno iskustvo, kapital i tehnologiju i usmeriti ih ka jednom cilju: da se u borbi što više koriste roboti umesto ljudi.

"I van vlade, sada iz privatnog sektora, nastavljamo da radimo na našoj viziji tehnološkog ratovanja - AIR. LAND. ECONOMY. I na našoj glavnoj misiji - stvaranju tehnologija koje pomažu Ukrajini da pobedi i sačuva živote naših vojnika", naveo je Fedorov.

Robotika je, prema njegovim rečima, jedna od oblasti u kojima postoji mogućnost za sledeći veliki tehnološki iskorak.

Fedorov je dodao da aktivno traže kompanije iz sektora odbrambenih tehnologija i inženjere koji rade na robotici. Traže i tehničkog direktora, odnosno Tech Lead-a, za projekat "Vojska robota".

Fedorov je najavu objavio na svom Telegram kanalu nakon povratka u Kijev, gde je najavio nove projekte.