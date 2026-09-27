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Iranske oružane snage spremne su za eventualne nove američke napade, preneli su u nedelju državni mediji izjavu portparola vojske Mohameda Akraminije, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da je odbacio iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje sukoba.

Akraminija je rekao da su iranske oružane snage potpuno spremne za sukob i upozorio da bi SAD pretrpele veću štetu ukoliko bi pokrenule još jedan napad na njegovu zemlju.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Odvojeno od toga, glavnokomandujući iranske vojske Amir Hatami izjavio je da je rat u kritičnoj i odlučujućoj fazi, dodajući da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj Iran ne može da trguje, dok strane sile koriste strateške pomorske puteve u regionu.

"Ako Iran ne može da trguje, ako Iran ne može da živi, niko neće moći da trguje niti da živi. Ormuski moreuz je moreuz našeg dostojanstva i časti i neće biti dozvoljeno neprijateljima zemlje da koriste ovo ključno logističko usko grlo dok je iranskom narodu to uskraćeno", rekao je Hatami.

(Kurir.rs/Reuters)

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