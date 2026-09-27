DIREKTNA PORUKA AMERICI: "Spremni smo za rat!" - Nema više popuštanja pred Vašingtonom
- Glavnokomandujući iranske vojske Amir Hatami ocenio je da se rat nalazi u "kritičnoj i odlučujućoj fazi".
- Teheran poručuje da neće dozvoliti drugim državama da koriste Ormuski moreuz ukoliko Iran bude sprečen da trguje tim strateškim pomorskim putem.
Iranske oružane snage spremne su za eventualne nove američke napade, preneli su u nedelju državni mediji izjavu portparola vojske Mohameda Akraminije, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da je odbacio iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje sukoba.
Akraminija je rekao da su iranske oružane snage potpuno spremne za sukob i upozorio da bi SAD pretrpele veću štetu ukoliko bi pokrenule još jedan napad na njegovu zemlju.
Odvojeno od toga, glavnokomandujući iranske vojske Amir Hatami izjavio je da je rat u kritičnoj i odlučujućoj fazi, dodajući da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj Iran ne može da trguje, dok strane sile koriste strateške pomorske puteve u regionu.
"Ako Iran ne može da trguje, ako Iran ne može da živi, niko neće moći da trguje niti da živi. Ormuski moreuz je moreuz našeg dostojanstva i časti i neće biti dozvoljeno neprijateljima zemlje da koriste ovo ključno logističko usko grlo dok je iranskom narodu to uskraćeno", rekao je Hatami.
(Kurir.rs/Reuters)