Slušaj vest

Iranske oružane snage spremne su za eventualne nove američke napade, preneli su u nedelju državni mediji izjavu portparola vojske Mohameda Akraminije, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da je odbacio iranski predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje sukoba.

Akraminija je rekao da su iranske oružane snage potpuno spremne za sukob i upozorio da bi SAD pretrpele veću štetu ukoliko bi pokrenule još jedan napad na njegovu zemlju.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Odvojeno od toga, glavnokomandujući iranske vojske Amir Hatami izjavio je da je rat u kritičnoj i odlučujućoj fazi, dodajući da Teheran neće prihvatiti situaciju u kojoj Iran ne može da trguje, dok strane sile koriste strateške pomorske puteve u regionu.