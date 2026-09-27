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Spasioci su pronašli dva tela na mestu lavine koja je jutros pogodila grupu planinara na Himalajima u Nepalu. Pretpostavlja se da je još desetak osoba nestalo kada se snežna masa obrušila na bazni kamp ispod vrha Himlung Himal u okrugu Manang, javlja BBC.

Stradao je tim nepalskih državljana, sastavljen od alpinista i pomoćnog osoblja. Oni su poslati ispred stranih planinara kako bi pripremili kamp, obezbedili rutu i postavili užad na planini. Na području vrha visokog 7.126 metara, na granici Nepala i Tibeta, prethodnih dana padao je gust sneg.

Loše vreme otežava spasilačku akciju, zbog čega helikopteri i timovi u početku nisu mogli da priđu mestu nesreće. Iz glavnog grada Katmandua helikopterom je hitno upućen spasilački tim iskusnih alpinista.

Od nekih uspona se već odustalo

Bibhuti Čand Takur iz agencije Himalaja Holidejz Treking izjavio je za AFP da je nestalo najmanje osam članova njegovog tima. Ukupan broj osoba za kojima se traga još nije poznat.

Očekuje se da će potraga biti nastavljena sutra, ali će akciju otežavati debeo snežni pokrivač i loši vremenski uslovi.

U planinskim delovima Nepala prethodnih dana padaju kiša i sneg, što stvara opasne uslove za planinarski turizam, jednu od ključnih grana privrede zemlje. Zbog povećane opasnosti od lavina, planinari su ranije ove nedelje morali da odustanu od uspona na Manaslu, osmi najviši vrh na svetu.

Ova nesreća dogodila se manje od dva meseca nakon što je na Brod Piku u Pakistanu poginulo šest osoba, uključujući poznatog britansko-nepalskog alpinistu Nirmala Purdžu.

Istovremeno traju operacije izvlačenja tela na granici Nepala i Tibeta nakon katastrofalnih poplava i klizišta u avgustu, gde se više od 6.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Ekstremno vreme širom Azije

Do sada je potvrđena smrt više od 1.400 osoba. Katastrofu je izazvalo urušavanje himalajskog glečera, koje je pokrenulo bujicu vode i nanosa kroz dolinu reke Trišuli i uništilo čitava naselja.

Ekstremni vremenski uslovi tokom protekle nedelje zabeleženi su i u drugim delovima Azije.

U susednoj indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš, prema zvaničnim podacima, poginulo je više od 50 ljudi.

U Bangkoku je proglašeno stanje katastrofe zbog poplava izazvanih obilnom kišom koja pada od četvrtka. Stanovnici su pozvani da ostanu u svojim domovima ili da se sklone na više spratove.

Početkom nedelje tajfun je pogodio Tokio i izazvao klizišta u okolnim prefekturama, u kojima su poginule četiri osobe. Reč je o tajfunu Dužuan, poslednjem u nizu oluja na Pacifiku.