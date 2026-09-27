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Snažan ciklon s Atlantika (nor'easter) pogodio je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, donevši sa sobom obilne padavine, olujne vetrove i opasne priobalne poplave koje su paralisale delove Njujorka i okoline. Guvernerka države Njujork Keti Hokal proglasila je vanredno stanje za Njujork Siti, Long Ajlend i okolne okruge, pozvavši građane da ostanu u domovima i izbegavaju putovanja.

Ulice pod vodom i udari vetra do 100 km/h

Nivo vode na priobalnim saobraćajnicama u Kvinsu, Bruklinu i Staten Ajlendu naglo je porastao usled kombinacije obilne kiše i visoke plime.

Jak vetar, čiji su udari na lokalnim aerodromima dostiizali brzinu veću od 95 km/h, obarao je drveće i dalekovode. U Bruklinu je zabeležen i tragičan slučaj kada je pad stabla usled olujnih udara usmrtio jednu osobu.

Vlasti upozoravaju stanare podrumskih stanova na opasnost od brzog nadiranja vode, dok su mnogi putevi duž obale potpuno neprohodni.

Mnogi letovi sa aerodroma JFK i LaGvardija otkazani su ili kasne, a gradske službe apeluju na vozače da ne pokušavaju da prolaze kroz poplavljene podvožnjake.

Pod vodom su i metro stanice, a poplavljen je i veliki broj autobusa, dok se ljudi bukvalno borili sa vodenom stihijom, a neke je nosila i bujica.