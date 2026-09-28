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U petak, 25. septembra pre podne, predsednik Kine Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuen razgovarali su, uz čaj, sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i njegovom suprugom Melanijom Trampom u Beloj kući. Dvojica predsednika saglasila su se da dodatno obogate sadržaj određenja kinesko-američkih odnosa i da zajedno izgrade „konstruktivne strateške odnose stabilnosti zasnovane na poštovanju, pravičnosti i ravnopravnosti“.

„Ovo je moja prva državna poseta Vašingtonu nakon 11 godina. Tokom ove posete, obogatili smo definiciju odnosa Kine i SAD, složili se da zajednički gradimo ‚konstruktivne strateške odnose stabilnosti zasnovane na poštovanju, pravičnosti i ravnopravnosti‘ i postigli smo obostrano korisne rezultate u ekonomskoj i trgovinskoj oblasti, koje će pozdraviti narodi obe zemlje i međunarodna zajednica“, rekao je Si Đinping.

Si Đinping je naglasio da je perspektiva kinesko-američkih odnosa svetla i da je to istorijski trend. Istovremeno, put ka svetloj budućnosti često je krivudav i na njemu će se neminovno pojavljivati različite teškoće i izazovi, što je u skladu sa zakonitostima razvoja stvari. „Spreman sam da sa predsednikom Trampom, sa hrabrošću i odgovornošću prema istoriji, zajednički ispišemo značajno poglavlje u istoriji razvoja kinesko-američkih odnosa“, naveo je Si.

Donald Tramp je rekao da je državna poseta predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Američkim Državama bila konstruktivna i veoma uspešna. Dve strane su kroz duboku komunikaciju o američko-kineskim odnosima i važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima ostvarile brojne pozitivne rezultate, koji su korisni za obe zemlje. Tramp je izrazio očekivanje da će nastaviti da održava blisku komunikaciju sa predsednikom Si Đinpingom i da će zajedno usmeravati razvoj američko-kineskih odnosa.

Nakon razgovor uz čaj, Si Đinping i Peng Lijuen, u pratnji Donalda Trampa i Melanije Trampa, uputili su se u Nacionalni arhiv Sjedinjenih Američkih Država. Dva predsednička para zajedno su ušla u centralni hol Arhiva, gde su saslušali predstavljanje istorije ovog arhiva i njegovih najvažnijih dokumenata.

Si Đinping je rekao da arhivska građa nosi mudrost prethodnih generacija i pruža nadahnuće za budućnost. Tokom proteklih 250 godina, američki narod je tragao za američkim snom i na severnoameričkom kontinentu izgradio snažnu državu i lep dom. Kineski narod nasleđuje pet hiljada godina dugu kulturnu tradiciju kineske nacije i kontinuirano ostvaruje nova dostignuća na novom putu ostvarivanja kineskog sna o velikom preporodu kineske nacije. Kina i Sjedinjene Američke Države su dve zemlje sa sopstvenim posebnostima. Iako se njihove istorije, kulture, društveni sistemi i razvojni putevi razlikuju, težnja naroda dve zemlje ka boljem životu je zajednička.

„Ako priznamo i poštujemo međusobne razlike, razvijamo uzajamno razumevanje i učimo jedni od drugih, ukoliiko pronađemo najveći zajednički imenilac, proširimo spisak oblasti saradnje i na odgovarajući način upravljamo razlikama, odnosi između dve zemlje mogu se razvijati stabilno i dugoročno“, istakao je Si Đinping.

Pripremio: Luo Ći