KLIZNA BOMBA DIREKTNO POGODILA STAMBENU ZGRADU U HARKOVU! Ruski napad u zoru, strašne scene u drugom najvećem gradu Ukrajine, paklena noć u Kijevu (FOTO, VIDEO)
Rusija je rano jutros gađala navođenim (kliznim) avionskim bombama Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, a u napadu je pogođena stambena zgrada i ranjene 22 osobe, uključujući osmoro dece.
Kijev post prenosi navode ukrajinskih zvaničnika da je dvoje dece, dečaci uzrasta 12 i 8 godina, hospitalizovano nakon napada u okrugu Saltivski.
Iz vojne uprave Harkovske oblasti je saopšteno da je šestoro druge dece – uzrasta između 3 i 15 godina – zbrinuto na licu mesta.
Ukrinform navodi da su ranjene 24 osobe.
U ruskom napadu oštećeno je nekoliko stambenih zgrada u harkovskim okruzima Kijevski i Saltivski.
Navodi se da je jedna navođena avio-bomba direktno pogodila stambenu zgradu, oštetivši drugi i treći sprat.
Na mestu napada su ekipe Hitne pomoći, lekari i policija.
Gradonačelnik Harkova Igor Terehov rekao je da je grad dva puta tokom noći pogođen i da su ruske snage koristile klizne bombe.
Novi napad i na Kijev
Rusija je noćas izvela napad i na ukrajinsku prestonicu Kijev, ranivši četiri osobe i oštetivši zgrade u četiri okruga.
Prema podacima Državne službe za vanredne situacije u okrugu Podiljski nestambeni objekat je oštećen i zahvaćen požarom, a deo krova je uništen.
Naknadni udar je razbio prozore na obližnjoj stambenoj zgradi, povredivši tri osobe.
U okrugu Goloseivski, ruski dron je pogodio privatnu dvospratnu kuću, povredivši jednu osobu.
Požari su takođe izbili u poslovnim objektima u okrugu Pečerski i Ševčenkivski.
- Dve osobe su poginule, a tri povređene u široj Kijevskoj oblasti u napadu ruskog drona - objavile su ukrajinske vlasti.
Udari krenuli još sinoć
Novi noćni napadi usledili su nakon sinoćnjih ruskih vazdušnih udara na Kijev i okolinu.
U tom ruskom udaru je pogođena 16-spratnu stambenu zgradu u kijevskom okrugu Podiljski u nivou sedmog sprata.
Preliminarni izveštaji govore da je bilo žrtava.
Ukrajinske vlasti su saopštile da je Rusija takođe pogodila Stoličnu pijacu u Sofijivskoj Borščagovki, ubivši više ljudi i povredivši oko deset osoba,
Ranije sinoć ruski dron Šahid se srušio na put u kijevskom okrugu Goloseivski.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)