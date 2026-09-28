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Rusija je rano jutros gađala navođenim (kliznim) avionskim bombama Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, a u napadu je pogođena stambena zgrada i ranjene 22 osobe, uključujući osmoro dece.

Kijev post prenosi navode ukrajinskih zvaničnika da je dvoje dece, dečaci uzrasta 12 i 8 godina, hospitalizovano nakon napada u okrugu Saltivski.

Iz vojne uprave Harkovske oblasti je saopšteno da je šestoro druge dece – uzrasta između 3 i 15 godina – zbrinuto na licu mesta.

Ukrinform navodi da su ranjene 24 osobe.

U ruskom napadu oštećeno je nekoliko stambenih zgrada u harkovskim okruzima Kijevski i Saltivski.

Navodi se da je jedna navođena avio-bomba direktno pogodila stambenu zgradu, oštetivši drugi i treći sprat.

Na mestu napada su ekipe Hitne pomoći, lekari i policija.

Ruski napad kliznim bombama na Harkov, pogođena stambena zgrada Foto: SERGEY BOBOK / AFP / Profimedia

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov rekao je da je grad dva puta tokom noći pogođen i da su ruske snage koristile klizne bombe.

Novi napad i na Kijev

Rusija je noćas izvela napad i na ukrajinsku prestonicu Kijev, ranivši četiri osobe i oštetivši zgrade u četiri okruga.

Prema podacima Državne službe za vanredne situacije u okrugu Podiljski nestambeni objekat je oštećen i zahvaćen požarom, a deo krova je uništen.

Naknadni udar je razbio prozore na obližnjoj stambenoj zgradi, povredivši tri osobe.

U okrugu Goloseivski, ruski dron je pogodio privatnu dvospratnu kuću, povredivši jednu osobu.

Požari su takođe izbili u poslovnim objektima u okrugu Pečerski i Ševčenkivski.

- Dve osobe su poginule, a tri povređene u široj Kijevskoj oblasti u napadu ruskog drona - objavile su ukrajinske vlasti.

Udari krenuli još sinoć

Novi noćni napadi usledili su nakon sinoćnjih ruskih vazdušnih udara na Kijev i okolinu.

U tom ruskom udaru je pogođena 16-spratnu stambenu zgradu u kijevskom okrugu Podiljski u nivou sedmog sprata.

Preliminarni izveštaji govore da je bilo žrtava.

Ukrajinske vlasti su saopštile da je Rusija takođe pogodila Stoličnu pijacu u Sofijivskoj Borščagovki, ubivši više ljudi i povredivši oko deset osoba,

Ranije sinoć ruski dron Šahid se srušio na put u kijevskom okrugu Goloseivski.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)

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