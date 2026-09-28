U POPLAVAMA U INDIJI NAJMANJE 62 MRTVIH! Zatvorene škole u saveznoj državi Utar Pradeš, vlasti upozorile meštane da se drže podalje od reka (FOTO, VIDEO)
Najmanje 62 osoba su poginule u poplavama u indijskoj državi Utar Pradeš, saopštili su danas zvaničnici.
Vlasti su saopštile da je 46 osoba povređeno, a više od 1.000 kuća oštećeno nakon što su trodnevne obilne padavine izazvale poplave u nekoliko okruga.
Škole su danas zatvorene u pojedinim delovima Utar Pradeša, uključujući glavni grad Laknau, dok su spasilačke ekipe premeštale ljude iz poplavljenih područja na bezbednije lokacije.
Meštanima pogođenih područja se savetuje da izbegavaju nepotrebno kretanje kroz poplavljene delove i da se drže podalje od reka, potoka i kanala.
Padavine bi danas u tom delu Indije trebalo da oslabe usled smirivanja meteorološke situacije iznad Bengalskog zaliva, saopštili su meteorolozi iz regionalnog centra u Loknauu.
Poplave su pogodile i istočnu državu Odišu, odakle je više od 75.000 ljudi evakuisano u bezbednija područja, saopštili su zvaničnici.
(Kurir.rs/Beta-AP)