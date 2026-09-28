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Najmanje 62 osoba su poginule u poplavama u indijskoj državi Utar Pradeš, saopštili su danas zvaničnici.

Vlasti su saopštile da je 46 osoba povređeno, a više od 1.000 kuća oštećeno nakon što su trodnevne obilne padavine izazvale poplave u nekoliko okruga.

Škole su danas zatvorene u pojedinim delovima Utar Pradeša, uključujući glavni grad Laknau, dok su spasilačke ekipe premeštale ljude iz poplavljenih područja na bezbednije lokacije.

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Poplave u indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš Foto: Hindustan Times / Sipa USA / Profimedia

Meštanima pogođenih područja se savetuje da izbegavaju nepotrebno kretanje kroz poplavljene delove i da se drže podalje od reka, potoka i kanala.

Padavine bi danas u tom delu Indije trebalo da oslabe usled smirivanja meteorološke situacije iznad Bengalskog zaliva, saopštili su meteorolozi iz regionalnog centra u Loknauu.

Poplave su pogodile i istočnu državu Odišu, odakle je više od 75.000 ljudi evakuisano u bezbednija područja, saopštili su zvaničnici.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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