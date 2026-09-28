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“Kina će zajedno sa svim drugim zemljama raditi na izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i učiniti svet boljim mestom za sve”, izjavio je u subotu potpredsednik te zemlje, Han Dženg.

Han je to rekao tokom obraćanja na opštoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Istakao je da svet svedoči isprepletanim promenama i turbulencijama, dugotrajnim geopolitičkim sukobima, produbljivanju razvojnih jazova i sve većem broju globalnih izazova.

Podsetivši da je Kina na 76. zasedanju Generalne skupštine UN predložila Globalnu razvojnu inicijativu, a potom i Globalnu bezbednosnu inicijativu, Globalnu civilizacijsku inicijativu i Globalnu inicijativu za upravljanje, Han je rekao da te inicijative pružaju strateške smernice za izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva.

Rekao je da sve veći broj zemalja želi da udruži snage u preuzimanju istorijske misije suočavanja sa teškoćama i izazovima i unapređenja dobrobiti čitavog čovečanstva.

Han je izneo četiri predloga:

Prvo, potrebno je očuvati posleratni međunarodni poredak i podsticati trajni mir zasnovan na zajedničkoj bezbednosti. Viziju zajedničke i održive bezbednosti treba pretočiti u dela, uz odbacivanje hladnoratovskog mentaliteta i blokovske konfrontacije.

Drugo, neophodno je odgovoriti na globalne razvojne teškoće i podsticati prosperitet za sve kroz otvorenost i saradnju. Razvoj treba da bude zadržan u središtu međunarodne agende, a potrebno je raditi na zajedničkoj izgradnji globalnog razvojnog partnerstva zasnovanog na jedinstvu i ravnopravnosti, koje je uravnoteženo i inkluzivno. Treba dati prioritet ključnim oblastima, uključujući smanjenje siromaštva, bezbednost hrane i energetsku tranziciju, povećati ulaganja resursa i podršku zemljama Globalnog juga. Potrebno je primeniti pristup usmeren na ljude, težiti pozitivnim rezultatima i dobrobiti i raditi na smanjenju digitalnog jaza.

Treće, unapređivati razmenu i uzajamno učenje među civilizacijama i obnoviti jedinstvo i međusobno poverenje kroz komunikaciju i dijalog. Platformu UN treba koristiti za podsticanje međunarodne razmene među ljudima, unapređivanje međusobnog razumevanja i prijateljstva među narodima i zajednički razvoj različitih civilizacija.

Četvrto, ostati posvećen multilateralizmu i preduzimati korake za očuvanje pravičnosti i pravde. Kina smatra da su sve zemlje, velike ili male, ravnopravne članice međunarodne zajednice i da o svetskim pitanjima treba da odlučuju sve zemlje kroz konsultacije, kao i da zajednički treba štititi vladavinu prava, pravičnost i pravdu u međunarodnim odnosima.

Zemlje treba da udruže snage i da zajednički rade na zaštiti Ujedinjenih nacija i njihovom jačanju. Kina podržava reformu i unapređenje UN, kao i efikasno rešavanje globalnih izazova, uključujući klimatske promene i bezbednost javnog zdravlja.

Han je istakao da je Narodna Republika Kina 1971. godine obnovila svoje zakonito mesto u Ujedinjenim nacijama, što ima dubok i dalekosežan značaj i za Kinu i za svet.

“Tokom proteklih 55 godina Kina je bila stabilizujuća snaga u vremenima nestabilnosti. Kina je čvrsto posvećena mirnom razvoju i među velikim zemljama ima najbolji bilans kada je reč o miru i bezbednosti. Kao jedan od glavnih pokretača zajedničkog razvoja, Kina je u zemlji ostvarila dva čuda – brz ekonomski rast i dugoročnu društvenu stabilnost, i tokom mnogih godina doprinosila sa oko 30 odsto globalnom ekonomskom rastu”, rekao je Han.

Naveo je da je Kina, kao progresivna snaga u eri promena, uvek podržavala legitimna prava i interese zemalja u razvoju i zalagala se za pravedniji i ravnopravniji sistem globalnog upravljanja.

Han je rekao da, bez obzira na to kako se budu razvijali međunarodni odnosi, Kina ostaje čvrsto posvećena miru i razvoju, zaštiti pravičnosti i pravde i multilateralizmu.