Slušaj vest

Majka i ćerka iz Brazila preminule su od raka u razmaku od svega 10 sati, ispričali su ožalošćeni rođaci.

Sibeli Markis (28) preminula je u četvrtak oko 16 časova po lokalnom vremenu u bolnici u Mogi Guasuu, u Brazilu, preneo je portal G1. Njena voljena majka, Marija Elizabet Nogeira (56), pod sedativima je preminula u petak oko 2 sata ujutru u drugoj bolnici u istom gradu. Sibeli, koja se bavila digitalnim marketingom, dijagnostikovan je agresivan i redak oblik raka nadbubrežne žlezde 2024. godine.

Oko godinu dana kasnije, Marija je otišla kod lekara verujući da ima problem sa kamenom u žuči, da bi saznala da boluje od raka pankreasa.

Nakon niza operacija i terapija, Sibeli se u decembru 2025. usled teških infekcija našla na ivici života. Njena rođaka Barbara Rodriges dos Santos prisetila se kako su majka i kći u najmračnijim trenucima bile oslonac jedna drugoj: "Marija je postila 24 sata moleći se za čudo, i Bog joj je uslišio molitve - vratio joj je ćerku".

Oporavljena i otpuštena iz bolnice, Sibeli se radovala životu. "Želela je da živi", dodala je Barbara, naglasivši da je ožiljci i kolostomska kesa nisu sputavali.

Za razliku od nje, Marijina bolest je napredovala izuzetno brzo, pa nije stigla da primi mnogo terapija. Zbog snage bolova primala je morfin i hospitalizovana je 17. septembra.

Sibeli je ubrzo posetila majku u bolnici, ali se oko nedelju dana kasnije i sama naglo razbolela.

- Kada sam se u sredu vratio s puta, majka mi je rekla da je Biji loše - ispričao je za G1 Rovilson Leandro da Kosta, Marijin sestrić i Sibelijin brat od tetke. "A kada su me pozvali u četvrtak, svi smo očekivali vest o tetki, a ne o Sibeli".

Nakon što je organizovao bdjenje za rođaku i oprostio se od nje, Rovilsonu je stigao novi poziv iz bolnice. "Morao sam ponovo da slomim srce svom teči, koji je već tugovao za ćerkom, i saopštim mu da mu je preminula i supruga".

"Nijedna nije saznala za odlazak one druge"

Dodao je da je Sibeli bila njihovo jedino dete i da je njegov teča ostao potpuno sam: "Izgubio je svoju porodicu. Doći u praznu kuću u kojoj više nikog nema... To je neopisivo tužno i teško".

Članovi porodice otkrili su da su majka i kći imale želju da ne saznaju za smrt one druge ako neka od njih preživi.

- Nijedna nije želela da gleda kako ona druga umire - rekao je Rovilson. "Nekada kroz šalu, a nekada ozbiljno, govorile su o tome — i upravo se tako i dogodilo. Nijedna nije saznala za odlazak one druge. Zaista neverovatna sudbina".

U martu, Sibeli je podelila snimak iz bolnice uz poruku: "Sve dok vam je jedini problem novac, budite zahvalni. Gore je kada se suočite sa nečim što ni sav novac ovog sveta ne može da reši".

Na društvenim mrežama često je objavljivala fotografije s majkom, sa kojom je radost putovanja delila do samog kraja.