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Britanske policijske jednice za borbu protiv terorizma istražuju da li Iran stoji iza pokušaja bombaškog napada na bazu Ferford Kraljevskih vazduhoplovnih snaga (RAF) u Glosterširu, koju koristi američka vojska.

Gardijan navodi da su u tri kombija parkirana na nekoliko minuta od te baze pronađeni improvizovani eksplozivni uređaji, a policija je uhapsila pet muškaraca pod optužbom za terorizam.

Fotografije BBC koje su se pojavile juče prikazuju muškarce bez majica kojima su stavljene lisice na ruke na mračnom seoskom putu u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Oni su uhapšeni nakon što je policija pozvana zbog prijava o tri sumnjiva kombija koja su se kretala ka bazi, iz koje se izvode misije američkog Ratnog vazduhoplovstva protiv Irana.

Napad pukim slučajem osujetila meštanka

Napad je, izgleda, osujećen pukim slučajem pošto je meštanka kasno noću uočila neobično ponašanje grupe muškaraca na tom seoskom putu i pozvala policiju.

Stanovnici 85 domaćinstava u selu Velford u Kotsvoldsu brzo su evakuisani u sportski centar "Sajrensester", a oko belih kombija postavljen je kordon od 400 metara, dok su ih roboti iz vojnog odreda za deaktivaciju bombi pregledali ta vozila.

Roboti za deaktiviranje bombi raspoređeni su i u tom selu u Glosterširu u okviru šire istrage.

Foto: Youtube/Printscreen/BBC News

Nakon početnog hapšenja zbog krivičnih dela vezanih za eksploziv, petorica muškaraca privedenih u nedelju rano ujutru uhapšena su kasnije tog dana zbog sumnje da su pripremali teroristički napad.

Fotografije na kojima se vidu da su bez majica mogle bi da ukazuju na meru predostrožnosti zbog rizika uhapšeni možda nose samoubilačke prsluke ili poseduju skriveno oružje.

Ovo hapšenje dolazi u trenutku dok rat između SAD i Irana i dalje vuče bez naznaka da bi mogao da bude okončan.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

U julu je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio da američki bombarderi koriste bazu RAF bazu Ferford i upozorio Veliku Britaniju da "svaka baza koja se koristi za agresiju na iransku teritoriju predstavlja legitimnu metu".

Okolnosti hapšenja u blizini baze i prethodna upozorenja iz Teherana postavljaju Iran visoko na listi osmunjičenih.

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

Ali, izvori Gardijana iz istrage i vlasti, upozoravaju da se ništa ne isključuje, uključujući i džihadističke i druge motive za napad.

Nivo pretnje u Velikoj Britaniji ostaje na drugom najvišem stepenu, što znači da je napad veoma verovatan.

Britanski list navodi da je Ministarstvo obaveštajnih poslova i bezbednosti Irana ranije već organizovalo napade u inostranstvu.