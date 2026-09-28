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Snažna oluja koja je pogodila istočnu obalu SAD pretvorila je Serf Siti u Nju Džersiju u "grad ajkula", barem tokom vikenda.

Jedan stanovnik snimio je u subotu ajkulu kako pliva kroz sivkastu bujicu, pri čemu se gotovo stapala s vodom dok je patrolirala gradom od oko 1.300 stanovnika.

- Da li je to mala ajkula? - čuje se ženski glas na snimku do kog je došao Ej-Bi-Si njuz. "O moj Bože, ide ovamo".

Dobra vest? Ovo ipak nije scenario iz filma "Ajkula".

Mala, bezopasna vrsta

Dr Greg Skomal, istraživač belih ajkula koji radi za Odeljenje za morsko ribarstvo Masačusetsa, izjavio je za Ej-Bi-Si njuz da je u pitanju glatki pas, poznat i kao musola, "veoma mala i bezopasna vrsta ajkule koja je uobičajena u tim vodama".

Ajkula je navodno doplivala uz prilaz kuće jednog meštanina pre nego što je nastavila svoj put ka zalivu Barnegat, dok je nivo poplavne vode u Serf Sitiju dostizao i do 1,2 metra visine.

Ovaj neobični snimak samo je jedan u nizu onih koji su se pojavili poslednjih dana. Na drugim video-zapisima mogu se videti psi koji se voze u kajacima i ljudi koji po jakoj kiši vozikaju svoje motorne čamce po gradu.

Razorna oluja odnela i jedan život

Nažalost, oluja ima i svoju ozbiljniju stranu. Čupala je drveće svojim silovitim vetrovima i gotovo potpuno onemogućila putovanja, uz hiljade otkazanih i odloženih letova.

Udari vetra od 80 km/h zabeleženi su u Njujorku, dok su u Serf Sitiju dostizali i 119 km/h, a u državama poput Rod Ajlanda i Masačusetsa palo je između 10 i 15 centimetara kiše po kvadratnom metru.

Jedan radnik (56) njujorškog stambenog preduzeća poginuo je u subotu kada je na njega palo drvo koje je oborila oluja.

Meteorološki izveštač televizije Foks njuz, Majk Sajdel, izvestio je u nedelju popodne da su čitavi blokovi u Nju Džersiju potpuno potopljeni, ali je dodao da je situacija tokom dana počela da se popravlja.