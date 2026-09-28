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Vetar duva sa Egejskog mora, okrećući vetrenjaču u dečjoj ruci i pokrećući džinovske lopatice turbina na planinskom grebenu.

Vetar je spojio grčkog inženjera Joakima i kineskog inženjera Vang Leja. Rame uz rame, oni postavljaju turbine, održavaju postrojenja i štite ptice na nebu.Projekat vetroparka u Trakiji koristi energiju vetra i pretvara je u električnu energiju koja osvetljava nebrojene domove.

Krenimo zajedno za vetrom, postanimo njegovi čuvari i izgradimo bolji dom za sve.

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Kineska medijska grupa

06:34
Čuvari vetra Izvor: Kineska medijska grupa

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