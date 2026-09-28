Planeta
Čuvari vetra
Slušaj vest
Vetar duva sa Egejskog mora, okrećući vetrenjaču u dečjoj ruci i pokrećući džinovske lopatice turbina na planinskom grebenu.
Vetar je spojio grčkog inženjera Joakima i kineskog inženjera Vang Leja. Rame uz rame, oni postavljaju turbine, održavaju postrojenja i štite ptice na nebu.Projekat vetroparka u Trakiji koristi energiju vetra i pretvara je u električnu energiju koja osvetljava nebrojene domove.
Krenimo zajedno za vetrom, postanimo njegovi čuvari i izgradimo bolji dom za sve.
#APEC2026 #TheWindKeepers #Greece #China #APECChinaYear #APEC
Kineska medijska grupa
Reaguj
Komentariši