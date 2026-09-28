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Jaka kiša i oluje izazvali su poplave i klizišta u kojima je u Indiji poginulo 56 osoba, dok je u Nepalu stradalo 14 ljudi, a još 11 se vodi kao nestalo, pri čemu su tamošnje vlasti u nedelju upozorile da su mogući novi iznenadni poplavni talasi.

Severna indijska država Utar Pradeš zabeležila je 66,5 mm kiše između 25. septembra i jutra 27. septembra, u poređenju sa uobičajenih 7,6 mm za ovaj period, izjavio je u nedelju Hrišikeš Baskar Jašod, komesar za vanredne situacije ove države.

1/5 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: PRAKASH MATHEMA / AFP / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vlasti sprovode akcije spasavanja u potopljenim područjima i dele pomoć, dok je zvaničnicima naloženo da procene štetu na usevima i obezbede kompenzaciju.

Pored 56 smrtnih slučajeva, 46 osoba je povređeno, a više od 1.000 kuća je oštećeno.

Raste rizik od novih bujica u Nepalu

Nepalske vlasti upozorile su na mogućnost iznenadnih poplava u 49 od ukupno 77 okruga u zemlji, pri čemu se više od polovine suočava sa visokim rizikom od poplava ili iznenadnih bujica jer vodostaji glavnih reka i pritoka nastavljaju da rastu.

Šanti Mahat, portparolka Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima, rekla je da područja Rasuva i Nuvakot, koja su bila pogođena prošlomesečnim smrtonosnim poplavama u kojima je poginulo više od 1.450 ljudi dok se hiljade i dalje vode kao nestale, treba da ostanu u stanju pripravnosti, ali da trenutno ne spadaju u visokorizične zone.

Krah energetske i komunikacione infrastrukture

Snabdevanje električnom energijom potpuno je obustavljeno u okruzima Manang, Mustang, Mjagdi i Baglung, a nadležne službe rade na obnovi mreže, saopštili su zvaničnici ministarstva energetike. Izlivanje reke Rahuganga oštetilo je konstrukciju i dalekovodne stubove hidroelektrane snage 40 megavata, izjavio je ministar vodnih resursa i energetike Biraj Bakta Šresta.

U Indiji je Centralna komisija za vode saopštila da 30 stanica za praćenje reka u sedam država ukazuje na "tešku situaciju". Nekoliko velikih reka, uključujući Gang, Gandak, Kosi, Bagmati i Narmadu, prešlo je nivo odbrane od poplava.

Poplave i klizišta takođe su poremetili telekomunikacije u delovima Nepala nakon oštećenja optičkih kablova i električne mreže, rekao je ministar komunikacija Bikram Timilsina.

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