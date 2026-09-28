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Sa 139 glasova "za" i bez uzdržanih ili glasova protiv, mađarski parlament ukinuo je imunitet premijeru Mađarske Peteru Mađaru, protiv koga bi mogla biti pokrenuta istraga na osnovu optužbi za krađu.

Dve nedelje nakon izbora za Evropski parlament 2024. godine, u ranim jutarnjim satima 21. juna, Mađar se u jednom noćnom klubu u Budimpešti sukobio sa čovekom koji ga je neprekidno snimao.

Mađar oteo telefon i bacio ga u Dunav

U jednom trenutku, Mađar je iznenada istrgao telefon iz ruke žrtve i kasnije ga bacio u Dunav. Telefon je kasnije izvučen iz vode uz pomoć ronilaca.

U septembru 2024. godine, Kancelarija vrhovnog tužioca podnela je zahtev Evropskom parlamentu za ukidanje imuniteta ovom političaru; međutim, Evropski parlament nije odobrio taj zahtev, pa je Centralno istražno tužilaštvo obustavilo postupak.

Istraga je ponovo pokrenuta nakon što je Mađar preuzeo svoje mesto u mađarskom parlamentu u maju, a Tužilaštvo je sada zatražilo ukidanje poslaničkog imuniteta od mađarskog parlamenta.

Premijer Mađar zatražio je od svojih stranačkih kolega da mu ukinu imunitet. On ostaje pri stavu da nije počinio krivično delo i da bi danas ponovio isto što je uradio i tada.

- Svi su jednaki pred zakonom, bez obzira na to da li ste fabrički radnik, poslanik u parlamentu ili premijer. Bivši korumpirani ministri Viktora Orbana danas su takođe naučili ovu lekciju. Oni koji nemaju šta da kriju, ne plaše se da se suoče sa pravosudnim sistemom - objavio je Peter Mađar nakon što je parlament ukinuo njegov poslanički imunitet, zajedno sa imunitetom Balaža Hanka iz stranke Fides i Mikloša Šestaka iz Hrišćansko-demokratske narodne partije (KDNP).