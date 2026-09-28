Slušaj vest

Izjava američke ambasadorke u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, izazvala je političku buru u Atini i pokrenula ozbiljna pitanja o diplomatskom pritisku SAD na njihove evropske saveznike.

Prema izveštaju Volstrit žurnala, sve se dogodilo tokom privatne večere u Atini u martu, kojoj su prisustvovali grčki i američki zvaničnici.

Kada se poveo razgovor o političkoj krizi i kolapsu vlade u Rumuniji, Gilfojl je navodno poslala direktnu poruku: "Možemo to da uradimo u bilo kojoj zemlji koju želimo. Možemo to da uradimo i ovde".

Na oštre reči odmah je odgovorio grčki ministar za životnu sredinu i energetiku Stavros Papastavru, koji je oštro uzvratio, naglašavajući da Sjedinjene Države ne mogu da promene grčku vladu jer su je izabrali isključivo grčki birači.

1/6 Vidi galeriju Kimberli Gilfojl, Donald Tramp mlađi Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Annabelle Gordon - CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Procureo snimak tajnog hotelskog sastanka

Pozadina ove pretnje dodatno je rasvetljena nakon što se pojavio snimak koji prikazuje Kimberli Gilfojl na privatnom sastanku sa liderima Rumunske socijaldemokratske partije (PSD). Sastanak se održao 31. marta u jednom hotelu u Bukureštu.

Samo šest dana nakon tog sastanka, socijaldemokrate su sklopile savez sa desničarskom AUR i podnele predlog za izglasavanje nepoverenja koji je srušio rumunsku vladu premijera Iliea Bolojana.

Naime, ta vlada se snažno protivila kupovini američkog tečnog prirodnog gasa (TPG) po cenama znatno višim od tržišnih.

1/11 Vidi galeriju USA Foto: AP Christopher Dolan, EPA Shawn Thew, EPA Justin Lane