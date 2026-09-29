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General-potpukovnik Valerij Kondratjuk, bivši šef Spoljne obaveštajne službe i Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, godinama je gradio veze između ukrajinskih specijalnih službi i američkih obaveštajnih organa.

Nakon izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine, praktično je postao jedan od neformalnih kanala komunikacije između Kirila Budanova i Sjedinjenih Država.

Valerij Kondratjuk Foto: Youtube/Kyiv Post

U septembru 2025. godine, dok je Kirilo Budanov još uvek predvodio GUR, Državni biro za istrage izvršio je pretres Kondratjukovog doma, potez koji se dovodi u vezu upravo sa ovim pitanjem: pretpostavkom da Bankova (naziv za kabinet Zelenskog) nije mogla da kontroliše te kontakte i da je zbog njih osećala nelagodnost.

Na pitanje o daljem kursu rata u Ukrajini u svetlu izbora u Rusiji, gde je Putinova stranka ubedljivo pobedila, Kondratjuk podseća da Jedinstvena Rusija ima apsolutnu većinu, i da tamo ne postoji prava opozicija.

- Postoji "sistemska" opozicija, KPRF, LDPR i "Pravedna Rusija", ali prema utvrđenim pravilima, oni ne kritikuju samog Putina, već samo određene odluke vlade. "Vansistemska" opozicija je ili u zatvoru ili u egzilu u inostranstvu. Takođe se mora uzeti u obzir uticaj propagande: mnogi ljudi žive pod informativnim "programiranjem" ruske televizije. Još jednu važnu demografsku grupu čine ljudi stariji od 45 godina koji su preživeli šok raspada Sovjetskog Saveza - rekao je on.

Bivši ukrajinsko obaveštajac naglašava da su nakon raspada SSSR-a ti ljudi počeli da povezuju oporavak i stabilnost sa samim Vladimirom Putinom.

Vladimir Putin Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

- Dakle, nije bilo iznenađenja, niti ih je moglo biti. Glavno pitanje nije šta se promenilo u Rusiji nakon izbora, već buduća raspodela funkcija u Državnoj dumi. Određene uticajne grupe, poput porodice Rotenberg, već su uključene u igru. Pokušaće da postave svoje ljude i zamene druge. Zašto? Zato što je to borba za budžet, a budžet predstavlja direktnu (mada donekle nominalnu) raspodelu sredstava po svim tim sektorima - rekao je on, i dodao:

- U stvarnosti, upravo tu će se odvijati ta borba. Sami izbori su pokazali da je jedina snaga sposobna da danas promeni Rusiju, bezbednosni aparat, odnosno onaj deo sistema koji je najspremniji i najviše u dodiru sa realnošću. Upravo ti pojedinci moraju doneti ključne odluke.

On je potom naveo jedan podatak za koji je rekao da je zanimljiv.

- Da li znate koliko je pokušaja atentata na Hitlera izvedeno tokom Drugog svetskog rata? Devetnaest. A da li znate koliko se Nemaca protivilo režimu, ili koliko ih je uhapšeno i ubijeno? Više od milion ljudi je uhapšeno, a preko 200.000 je ubijeno. Drugim rečima, Nemci su pružali otpor. U današnjoj Rusiji takve mogućnosti jednostavno ne postoje. Zašto? Zato što toliko mnogo ljudi zavisi od države - kazao je Kondratjuk.

Dodaje da nije reč samo o zaposlenju u državnim preduzećima i vojno-industrijskom kompleksu, već i o isplatama porodicama poginulih i onima koji se trenutno bore.

On je govorio i o raznim "kremaljskim kulama", frakcijama oko Putina koje se bore za prevlast.

Kremlj Foto: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

- "Kremaljske kule" su se oduvek nadmetale za resurse. Ali danas, kada je zemlja pod sankcijama, one su se ujedinile. Sada nije reč o unutrašnjim sukobima, već o tome kako sve one mogu zajedno da opstanu i prežive. Istovremeno, raste uticaj onih koji su bliski Putinu, pojedinaca preko kojih se mogu rešavati pitanja i uticati na njegov stav. Ovaj najuži krug obuhvata Kabajevu, Putinove ćerke, porodicu Rotenberg i druge koji ostaju uz njega i u koje on ima poverenja - dodao je on.

Kondratjuk dodaje i da nivo rizika za samog Putina stalno raste.

- To nije samo zbog mogućnosti ukrajinskih dronova i zaštite njegovih rezidencija. Pogledajte koliko je bezbednost pojačana oko njega. Na primer, zaposlenima u Federalnoj službi bezbednosti, analogu našeg Odeljenja državne bezbednosti, potpuno su oduzeti mobilni telefoni. Više ne mogu slobodno da komuniciraju. Zabranjeno im je da napuštaju rezidencije koje čuvaju i da kontaktiraju svoje porodice. Bezbednosne mere su pooštrene do maksimuma. Putin se zaista plaši, a ti strahovi su očigledno zasnovani na određenim signalima - kazao je bivši ukrajinski obaveštajac.

On tvrdi i da Putin razume da njegovo poverenje u ishod nije zasnovano na pravoj strategiji.

Vladimir Putin Foto: apaimages / Sipa Press / Profimedia

- Kao taktičar, on može biti prilično dobar: može da promeni sliku, donese neočekivane odluke, napadne i natera drugu stranu da okleva nakon lokalnih uspeha. Ali u velikoj strategiji, izgubiće. Putin je mislio da će za tri dana promeniti vlast u Ukrajini, vratiti Janukoviča i nastaviti da se kreće ka novom ujedinjenju sa Belorusijom, a Zapad će to doživeti kao svršen čin. Ono što se desilo nije bilo nimalo ono što je očekivao. Sada se njegova vera zasniva na proročanstvima raznih staraca i uveravanjima: "Samo se držite, i sve će biti u redu." Bivši ministar odbrane ga je vodio na razna "magična" mesta - kazao je Kondratjuk u intervjuu za Ukrajinsku pravdu.

Dodaje i da se Putin tokom službe u KGB-u nije isticao ničim posebnim.