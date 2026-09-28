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Obilne padavine koje su tokom noći pogodile Istanbul i Ankaru izazvale su poplave i klizišta, dok je u istanbulskom okrugu Ejupsultan iz predostrožnosti evakuisana stambena zgrada sa 25 stanovnika.

Klizište ugrozilo stambenu zgradu

Klizište je oko jedan sat posle ponoći zahvatilo područje u ulici Sajfije, u naselju Merkez, neposredno uz jednu stambenu zgradu.

Nakon prijave građana, na lice mesta stigle su policijske i vatrogasne ekipe koje su pregledale teren i objekat. Zbog procene mogućeg rizika, odlučeno je da se iz zgrade evakuiše 25 stanara.

Klizište je nastalo na strmom terenu, a usled obilnih padavina zemljište više nije moglo da zadrži veliku količinu vode. Deo puta uz klizište se urušio, zbog čega je područje ograđeno policijskom trakom.

Opštinske ekipe postavile su vreće sa peskom kako bi usmerile tok vode, dok bi nadležne službe trebalo ponovo da pregledaju teren i procene postoji li opasnost od novog pomeranja zemljišta, kao i da li je ugrožena sama zgrada. Odluka o povratku stanara biće doneta nakon završetka inspekcije.

Obilne padavine izazvale su probleme i u Ankari, gde je došlo do izlivanja šahtova u četvrtima Kizilaj i Kečioren. Voda je prodrla u stambene objekte, a na pojedinim kućama pričinjena je materijalna šteta.

Poplave su ponovo pogodile i deo Kečiorena u kojem su u toku radovi na izgradnji puta.

Prema meteorološkim upozorenjima, u Istanbulu se tokom cele nedelje očekuju nove obilne padavine praćene grmljavinom.

(Kurir.rs/CNN Turk)

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