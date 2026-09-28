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Džilijan Kej Melkjor, urednica Volstrit džurnala koja prati rat u Ukrajini, posetila je komandni centar "Mađarovih ptica", jedinice koja je pod vođstvom Roberta Brovdija zvanog Mađar izrasla od male formacije teritorijalne odbrane izrasla do 414. brigade bespilotnih sistema ukrajinske vojske.

Kao mesto odakle je izveštavala Melkjor je navela samo "jugoistočna Ukrajina", što je razumljivo s obzirom da zbog izuzetno velike efikasnosti "Mađarovih ptica" u eliminisanju ruskih trupa, major Brovdi i njegovi ljudi imaju "nacrtanu" rusku metu na leđima.

Snage bespilotnih sistema ukrajinske vojske tvrde da je Kremlj pustio vest kroz postsovjetske kriminalne mreže o nagradi od 20 miliona dolara za informacije o tome gde se nalazi major Brovdi.

Ruski sudovi su ga osudili u odsustvu pod optužbom za terorizam u vezi s ukrajinskim vojnim operacijama i izrekli mu kazne zatvora u trajanju decenijama.

Zbog svega toga, logistika posete Melkjor komandnom centru "Mađarovih ptica" bila je, kako ona sama kaže - složena.

Ona je prvo morala da isključi opciju lokacije na mobilnom telefonu i da ga stavi u režim rada u avionu.

Zatim je njen telefon stavljen u Faradejevu torbu (mini verziju Faradejevog kaveza) koja ometa Wi-Fi, mobilne, Bluetooth i GPS signale.

Tim majora Brovdija odvezao ju je do mesta sastanka u vozilu sa zatamnjenim prozorima kako bi se sakrio svaki pogled na rutu do tajnih lokacija negde u jugoistočnoj Ukrajini.

Pripadnici njegovih snaga za bespilotne sisteme preduzimaju slične mere predostrožnosti kada se kreću po Ukrajini.

Duboko u bunkeru, na stolu majora Brovdija nalazi se uređaj koji podseća na budilnik.

On prikazuje broj Rusa koje su njegove trupe ubile tog dana: 302 kada razgovor sa Melkjor počne u popodnevnim satima.

- Kada budete odlaziili, broj će biti veći - kazao je on.

Pred kraj intervjua, digitalni uređaj na "Mađarovom" stolu prijavljuje 343 mrtva Rusa - 41 je ubijen dok je on pričao sa Melkjor.

1/8 Vidi galeriju Robert Brovdi zvani Mađar, komandant snaga bespilotnih sistema (dronova) ukrajinske vojske Foto: Printskrin X, GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Dan Bashakov/AP

Snage bespilotnih sistema, kojima on komanduje od juna 2025, čine svega 2,5% ukrajinske vojske, ali su odgovorne za približno trećinu svih ruskih žrtava u prošloj godini.

Za svakog palog iz "Mađarovih ptica" ubijeno 656 Rusa

Rusi su ubili 79 muškaraca i žena iz redova "Mađarovih ptica" od početka rata, a njihova imena su upisana na zidu na ulazu u komandni centar.

Major Brovdi računa osvetu kalkulatorom: Do dana intervjua za Volstrit džurnal, njegove snage za bespilotne sisteme su ubile ili ranile 656 Rusa za svakog palog iz "Mađarovoh ptica".

- Ne mislim da je ova razmera dovoljno dobra - rekao je on.

Melkjor navodi da, kada se prođe kroz mračni hodnik i uđe u kompleks koji podseća na mešavinu kontrolne sobe misije NASA i kosmopolitske umetničke galerije, na zidovima se vide dela iz privatne kolekcije majora Brovdija, uključujući slike ukrajinskih umetnika Anatolija Krivolapa i Marije Primačenko.

- Ovde dobijate pogled iz Božje perspektive na front, koji više nije samo jedna linija, već pojas od 30 do 35 milja poznat kao zona smrti, gde su male grupe ruskih i ukrajinskih trupa isprepletene, boreći se jedni protiv drugih dronovima, zauzimajući i braneći položaje. Dronovi za izviđanje i izvođenje udare šalju video snimke u realnom vremenu. Pozivajući se na ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu, londonski Tajms je ovog meseca izvestio da je prosečan životni vek ruskog vojnika koji stigne na ukrajinsko ratište od 20 do 30 minuta. Uskoro ću videti zašto - napisala je Melkjor.

1/7 Vidi galeriju Napad dronovima na Rusiju Foto: screenshot X

"Delta" sistem vidi sve

"Mađarovi" ljudi pokazali su joj svoj integrisani sistem "Delta" koji, među bezbroj funkcija, omogućava operaterima dronova da na mapi sličnoj onoj Guglovoj beleže bilo šta značajno što vide na ruti preleta bespilotne letelice, uključujući neprijateljske vojnike ili vozila.

Tada se pokreće uzbuna dronovima koji su u blizini, a koji mogu da reaguju poput Uber vozača kada zahtev za prevoz prođe kroz sistem.

Major Brovdi delegira 90% odluka o borbenim dejstvima, što omogućuje njegovim trupama da brzo deluju na osnovu zadatih informacija.

- Kada otkrijemo neprijatelja, to je zapravo kraj neprijatelja - kaže vodič urednice Volstrit džurnala koji joj pokazuje komandni centar.

Na jednom monitoru, dron sa velike visine prikazuje pogled na polje.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Rusiju na Dan nezavisnosti 24. avgusta 2026. Foto: screenshot X

Tamo uočava kretanje: usamljeni ruski vojnik.

Drugi ekran prikazuje perspektivu drona u niskom letu koji mu se približava.

Rus trči oko drveta, zatim u duboku travu, ali ne može da se sakrije.

- Iz ptičjeg perspektive vidim oblak dima. Nema više pokreta - piše Melkjor.

1/4 Vidi galeriju Najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu sa 620 bespilotnih letelica Foto: screenshot X

E-poene razmenjuju za oružje

Prva jedinica koja odgovori i uspešno eliminiše metu zarađuje e-poene koje mogu da zamene za oružje - ali bez video snimka koji dokazuje napad, operacija se ne smatra uspešnom.

Bez obzira na ishod, nakon svake misije, Snage bespilotnih sistema generišu digitalni izveštaj koji analizira 10 ključnih parametara, uključujući lokaciju, uslove, datum, vreme i rezultat operacije; metu; dron, eksploziv ili druga oruužja korišćena u napadu, kao i operatera i sve ostale vojnike koji su učestvovali.

- Podaci su strateški resurs rata - kaže major Brovdi.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

On je počeo pažljivo da ih prikuplja 2022. godine kao komandant jedinice teritorijalne odbrane.

Danas samo "Mađarove ptice" snimaju 10 do 12 terabajta dnevno – što je ekvivalent skoro 20 godina snimljenog zvuka ili više od tri miliona pesama.

Širom Ukrajine, sistem "Delta" snima petabajte podataka svakog dana.