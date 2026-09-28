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Ukrajinske snage su oslobodile još tri sela na severu Donjecke oblasti u okviru Vivaldijeve ofanzive. Informaciju je 28. septembra potvrdio komandant 3. armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki. Prema njegovim rečima, u ovoj fazi operacije ruske snage su imale više od 2.000 žrtava, a zarobljeno je preko 250 vojnika.

Oslobođena su naselja Ridkodub, Nove i Katerinívka, a uspostavljena je puna kontrola nad Karpivkom i Novomihajlivkom. Najnoviji zvanični podaci o ofanzivi, koja se uglavnom odvijala pod informativnom blokadom, pokazuju da je oslobođen 51 kvadratni kilometar.

Time je ukupna površina teritorije vraćene pod ukrajinsku kontrolu u ovoj operaciji dostigla 176 kvadratnih kilometara.

Ruski gubici i zarobljenici

U trećoj fazi Vivaldijeve operacije, kako je naziva ukrajinska komanda, zarobljeno je više od 250 ruskih vojnika, izvestio je Bilecki.

- Filmska slika 'Rusi se ne predaju' u praksi se pokazala kao predaja celih jedinica, uključujući oficire, pilote i strelce - rekao je general. Dodao je da se nada da će zarobljenici uskoro biti razmenjeni za ukrajinske vojnike.

Kontekst i ciljevi operacije

Operacija Vivaldi, ofanziva 3. korpusa oko Limana, zvanično je objavljena tek 15. septembra. Međutim, ruski Telegram kanali i nezavisni OSINT analitičari prate ukrajinske napade u tom području od kasnog proleća ove godine.

Cilj operacije bio je eliminisanje velikog ruskog isturenja stvorenog tokom prošlogodišnjih borbi. Ovo isturenje je bio jedan od dva glavna pravca kojima su ruske snage pokušavale da opkole preostale ukrajinske branioce u regionu.

Taktička obmana i tehnologija

Najnoviji podaci približavaju zvanične ukrajinske brojke onima koje su ranije objavili OSINT analitičari i ruski vojni blogeri. Izvestili su da su ukrajinske snage probile ka istoku sve do reke Žerebec.

- Jedan od ključnih faktora našeg uspeha bile su operacije obmane - rekao je Bilecki. "Zato je neprijatelj bio uveren da je glavni pravac našeg napada pravac Šandriholova - Zelena Dolina".

- To ih je dovelo do toga da troše svoje rezerve na kontranapade na tom pravcu, dok su u stvari propustili glavni udarac, koji je imao za cilj zauzimanje sela Nova - objasnio je on.

Prethodne dve faze operacije Vivaldi najavljene su na sličan način: prva 15. septembra, kada je ofanziva dobila ime, a druga 20. septembra, kada je najavljeno oslobođenje sela Šandriholova i Derilova.