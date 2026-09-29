Slušaj vest

Dve teške saobraćajne nezgode sa električnim trotinetima dogodile su se tokom vikenda u Austriji, a u jednoj je 18-godišnjak udario u čeličnu kapiju pri brzini od 115 kilometara na sat.

U nedelju oko 17.20 časova, 62-godišnji muškarac iz Austrije pao je na putu u Halu u Tirolu i udario u žičanu ogradu, preneo je "Krone cajtung".

Prolaznik ga je pronašao zaglavljenog ispod ograde, nakon čega su ga vatrogasci oslobodili i prevezli u bolnicu.
Težina njegovih povreda nije saopštena.

Muškarac je tokom policijske istrage odbio da se podvrgne alkotestu i nije sarađivao, zbog čega će protiv njega biti podnete prijave zbog više administrativnih prekršaja.

Prethodne večeri, u Tulu je 18-godišnji vozač električnog trotineta udario u čeličnu kapiju koju, kako je rekao, prethodno nije video.

On se kretao brzinom od oko 115 kilometara na sat, a zbog težine povreda stavljen je u medicinski indukovanu komu.

Ne propustitePlanetaSTIŽE KLIMATSKI MONSTRUM KAKAV NIJE VIĐEN 1.000 GODINA: Prognoze za planetu su zastrašujuće, naučnici u šoku
Klimatske promene, požari, vrućina, termometar, ilustracija
PlanetaDRAMATIČNI SNIMCI POPLAVE U ISTANBULU I ANKARI! Obilna kiša preko noći paralisala metropole, voda ušla u gradski prevoz, aktivirana i klizišta (VIDEO)
poplave Istanbul.jpg
PlanetaPROCURIO ŠOKANTAN SNIMAK AMERIČKE AMBASADORKE! Kimberli Gilfojl snimljena u hotelu na tajnom sastanku u srpskom komšiluku (VIDEO)
Kimberli Gilfojl američka ambasadorka
PlanetaKATAKLIZMA U NEPALU I INDIJI, NAJMANJE 70 MRTVIH! Pala ogromna količina kiše, vodena stihija uništila 1.000 domova: Prete nove razorne bujice (FOTO/VIDEO)
poplave Nepal (4).jpg