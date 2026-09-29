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Dve teške saobraćajne nezgode sa električnim trotinetima dogodile su se tokom vikenda u Austriji, a u jednoj je 18-godišnjak udario u čeličnu kapiju pri brzini od 115 kilometara na sat.

U nedelju oko 17.20 časova, 62-godišnji muškarac iz Austrije pao je na putu u Halu u Tirolu i udario u žičanu ogradu, preneo je "Krone cajtung".

Prolaznik ga je pronašao zaglavljenog ispod ograde, nakon čega su ga vatrogasci oslobodili i prevezli u bolnicu.

Težina njegovih povreda nije saopštena.

Muškarac je tokom policijske istrage odbio da se podvrgne alkotestu i nije sarađivao, zbog čega će protiv njega biti podnete prijave zbog više administrativnih prekršaja.

Prethodne večeri, u Tulu je 18-godišnji vozač električnog trotineta udario u čeličnu kapiju koju, kako je rekao, prethodno nije video.