HOROR NESREĆA! Mladić na električnom trotinetu se zabio u čeličnu ogradu pri brzini od 115 km/h: Stavljen u indukovanu komu
Dve teške saobraćajne nezgode sa električnim trotinetima dogodile su se tokom vikenda u Austriji, a u jednoj je 18-godišnjak udario u čeličnu kapiju pri brzini od 115 kilometara na sat.
U nedelju oko 17.20 časova, 62-godišnji muškarac iz Austrije pao je na putu u Halu u Tirolu i udario u žičanu ogradu, preneo je "Krone cajtung".
Prolaznik ga je pronašao zaglavljenog ispod ograde, nakon čega su ga vatrogasci oslobodili i prevezli u bolnicu.
Težina njegovih povreda nije saopštena.
Muškarac je tokom policijske istrage odbio da se podvrgne alkotestu i nije sarađivao, zbog čega će protiv njega biti podnete prijave zbog više administrativnih prekršaja.
Prethodne večeri, u Tulu je 18-godišnji vozač električnog trotineta udario u čeličnu kapiju koju, kako je rekao, prethodno nije video.
On se kretao brzinom od oko 115 kilometara na sat, a zbog težine povreda stavljen je u medicinski indukovanu komu.