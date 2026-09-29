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Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko smatra da oružane snage te zemlje moraju biti spremne za najozbiljnije sukobe kako bi ih sprečile.

Šef beloruske države je u ponedeljak imenovao Pavela Muravejka, načelnika Generalštaba Oružanih snaga, za novog zamenika šefa Predsedničke administracije.

Lukašenko je napomenuo da niko nije predložio Muravejka za tu funkciju; predlog i odluka bili su isključivo njegovi – potez koji je donekle iznenadio kako aktuelno rukovodstvo Predsedničke administracije i Sekretarijat Saveta bezbednosti, tako i vojni vrh, prenosi agencija BelTA.

Lukašenko je naglasio da je cilj ove kadrovske odluke obezbeđivanje alternativnog pogleda na situaciju u oružanim snagama od strane kompetentnog profesionalca.