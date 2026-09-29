LUKAŠENKO POVUKAO IZNENAĐUJUĆI POTEZ, PA SE OGLASIO: Naša vojska mora biti spremna za najozbiljnije sukobe
- Lukašenko je imenovao Pavela Muravejka za novog zamenika šefa Predsedničke administracije, što je iznenadilo deo državnog i vojnog vrha.
- Kaže da želi alternativno mišljenje u vrhu vlasti i da beloruske snage moraju biti spremne za najteže sukobe kako bi ih sprečile.
Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko smatra da oružane snage te zemlje moraju biti spremne za najozbiljnije sukobe kako bi ih sprečile.
Šef beloruske države je u ponedeljak imenovao Pavela Muravejka, načelnika Generalštaba Oružanih snaga, za novog zamenika šefa Predsedničke administracije.
Lukašenko je napomenuo da niko nije predložio Muravejka za tu funkciju; predlog i odluka bili su isključivo njegovi – potez koji je donekle iznenadio kako aktuelno rukovodstvo Predsedničke administracije i Sekretarijat Saveta bezbednosti, tako i vojni vrh, prenosi agencija BelTA.
Lukašenko je naglasio da je cilj ove kadrovske odluke obezbeđivanje alternativnog pogleda na situaciju u oružanim snagama od strane kompetentnog profesionalca.
- Na najvišem nivou mora postojati alternativno, suprotstavljeno mišljenje. To mi je potrebno. Želim da naše oružane snage budu spremne za najozbiljnije sukobe i vanredne situacije – kako bismo mogli da ih izbegnemo. Imamo jedan cilj: da odbranimo parče zemlje na kojem živimo - istakao je šef države.