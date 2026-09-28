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Južna Koreja zatražila je zvanično izvinjenje od Ukrajine nakon što je predsednik te zemlje Volodimir Zelenski otkrio detalje o tajnom transferu dva severnokorejska ratna zarobljenika u Južnu Koreju.

Zelenski je prošle nedelje pred Generalnom skupštinom UN izjavio da je Ukrajina nedavno prebacila te muškarce u Južnu Koreju, nakon što su zarobljeni na bojištu u sukobu Ukrajine i Rusije početkom 2025. godine.

Predsednik Južne Koreje Li Dže Mjung je odmah optužio Ukrajinu za kršenje sporazuma o poverljivosti u vezi sa tim transferom.

Ukrajina je negirala postojanje takvog dogovora.

Kasno u nedelju, Song Gi-hong, viši savetnik predsednika za odnose sa javnošću predsednika Južne Koreje, izrazio je "duboko žaljenje" zbog najnovijih postupaka Ukrajine i zatražio zvanično izvinjenje i objašnjenje.

Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje pozvalo je danas ambasadora Ukrajine u Seulu, Andrija Vješkina, kako bi uložilo protest zbog onoga što je okarakterisalo kao "jednostrano obelodanjivanje" informacija o transferu zarobljenika od strane Kijeva, kao i zbog lažnog negiranja da su se dve zemlje dogovorile da taj slučaj ostane poverljiv.

Vješkin je rekao da će preneti stav Seula svojoj vladi, navodi se u saopštenju ministarstva.

Severnokorejski vojnici Foto: Printscreen/Tass

Song je izjavio da je "lažno" negiranje sporazuma o poverljivosti od strane Ukrajine "čin koji ozbiljno narušava poverenje između dve vlade i nanosi značajnu štetu prijateljskim odnosima dve zemlje".

Song je naveo da je sporazum postignut jer je Seul bio zabrinut za bezbednost severnokorejskih vojnika i njihovih porodica na Severu, dok je Kijev brinuo zbog mogućih kritika u zemlji zbog propuštanja prilike da ih razmeni za ukrajinske vojnike koji se nalaze u ruskom zarobljeništvu.

Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Seul je pozvao Ukrajinu da ih ne vraća u Severnu Koreju, gde bi mogli biti izloženi progonu.

Južna Koreja pravno tretira Sever kao deo svoje teritorije i sprovodi politiku prihvatanja i finansijske podrške prebezima iz Severne Koreje.

Više od 34.000 Severnokorejaca pobeglo je u Južnu Koreju od završetka Korejskog rata (1950–1953), uglavnom tokom poslednje tri decenije.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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