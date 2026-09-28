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Petorica muškaraca uhapšenih zbog sumnje na bombaški napad na bazu Ferford Kraljevskih vazduhoplovnih snaga (RAF) u Glosterširu, su britanski državljani iz Londona, starosti oko 20 godina, saopštila je policijska jedinica za borbu protiv terorizma.

Muškarci su uhapšeni zbog sumnje na eksplozivna i teroristička dela u Velfordu u ranim jutarnjim satima u nedelju, nakon što je naoružana policija zaustavila tri kombija koja su se kretala ka vojnoj bazi koju koriste američki bombarderi.

Petorica državljana Velike Britanije su dvadesetčetvorogodišnjak iz Kamdena, trojica muškaraca starosti 23, 24 i 25 godina iz Vestminstera i dvadesetčetvorogodišnjak iz Vajlsdena.

Desetine kuća su evakuisane, a timovi za deaktiviranje bombi su pozvani nakon što je jedna meštanka u Velfordu pozvala 999 kada je videla tri kombija i grupu maskiranih muškaraca u blizini baze.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Smatra se da antiteroristička policija istražuje da li je Iran povezan sa sumnjivim terorističkim napadom na vazduhoplovnoj bazi.

Iranska ambasada "kategorički odbacuje" veze sa uhapšenima

Iranska ambasada u Londonu saopštila je da "kategorički odbacuje" spekulacije koje povezuju ovu zemlju sa hapšenjem petorice muškaraca.

U saopštenju objavljenom na mreži X, ambasada navodi da "oštro osuđuje nedavne neosnovane i zlonamerne spekulacije koje su objavili pojedini britanski pojedinci i mediji".

U tekstu se dodaje: "Širenje ovakvih izmišljenih spekulacija, posebno nakon zločinačkih akata agresije koje su Sjedinjene Američke Države i izraelski režim počinili nad iranskim narodom, ne služi nikakvoj drugoj svrsi osim raspirivanju propagande iranofobije u Ujedinjenom Kraljevstvu".

Ambasada dalje navodi da "Islamska Republika Iran zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere, po potrebi, kako bi zaštitila prava i interese zemlje i njenog naroda kao odgovor na obmanjujuće i štetne medijske narative".

"Izuzetno složena i obimna operacija"

Viki Evans, viši nacionalni koordinator za borbu protiv terorizma (CTP) i zamenik pomoćnika komesara, pozvala je javnost da izbegava spekulacije dok se postavljaju geopolitička pitanja.

- Ovo je izuzetno složena i obimna operacija koja uključuje lokalnu i nacionalnu policiju, Ministarstvo odbrane i lokalne službe, koji zajedno rade na napretku istrage i pružanju podrške zajednici - izjavila je u ponedeljak. "Znam da je ovo izazvalo veliki poremećaj za lokalno stanovništvo, ali želim da ih uverim da su naše aktivnosti u interesu nacionalne bezbednosti, ali pre svega u interesu njihove lične sigurnosti".

- Takođe bih želela da zahvalim hitnim službama na reakciji, uključujući naoružane policajce koji su prvi izašli na lice mesta, ne znajući sa čim bi se mogli suočiti. Veoma sam svesna nivoa spekulacija o motivima ovog incidenta, kao i geopolitičkih pitanja koja se pokreću. Međutim, molim da se u ovom trenutku policiji za borbu protiv terorizma pruži prostor da radi pažljivo i temeljno - zaključila je Evans.

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

Donald Tramp: Grupa "planirala da napravi veliku štetu"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je grupa "planirala da napravi veliku štetu", sugerišući da su bili "pod istragom" i pre nego što se sam incident dogodio.

- Imali smo ih pod istragom. Planirali su da naprave veliku štetu našoj bazi i saradnja sa Britancima je protekla odlično... Držali smo ih na oku dugo vremena i uhvatili smo ih - rekao je Tramp.

Razume se da policijska operacija nije bila vođena prethodnim obaveštajnim podacima, što znači da istražitelji nisu unapred znali za potencijalnu zaveru.

Meštanka: "Zapanjena sam što je prepušteno meni da ovo primetim"

Jedna meštanka je alarmirala nadležne organe nakon što je primetila "veliku grupu ljudi sa kapuljačama i maskama" kako izlaze iz tri velika kombija i shvatila da se dešava nešto "izuzetno neuobičajeno". Govoreći za emisiju "Today" na BBC Radiju 4, anonimna meštanka je rekla da je pokušala da kontaktira policiju Ministarstva odbrane, ali nije dobila odgovor.

Pozvala je broj 999 u 1:36 ujutru jer je bila svesna da je baza RAF Ferford u to vreme radila pod visokim nivoom bezbednosti.

- Mislim da je bila čista sreća što sam stigla u selo u slično vreme kada i kombiji. Apsolutno sam zapanjena time što je prepušteno meni, kao običnom građaninu, da ovo primetim i prijavim - rekla je ona.

- Vazduhoplovna baza je držala blokadu puta u blizini samog ulaza u bazu, ali ne i na ostalim putevima. Pretpostavljali smo da će neko nadgledati puteve oko perimetra baze i redovno patrolirati selom. Očigledno je da se to nije dešavalo, i verujem da je moj poziv na 999 sprečio šta god da su planirali. Još više iznenađuje to što je, nakon mog poziva u 1:36 ujutru, policija bila svesna prisustva tri kombija, ali nije evakuisala selo sve do 6 sati ujutru. Niko iz policije me nije kontaktirao da me bilo šta pita o tome. Mislim da su bili hiper-fokusirani i budni kada je u pitanju sama baza, dok za naše selo uopšte nisu marili - poručila je meštanka.

Policija Okruga Glostersir saopštila je da je prijave o sumnjivim vozilima koja se kreću ka bazi primila u nedelju oko 00:45.

Ministar odbrane Velike Britanije Ves Striting je izjavio da građanka koja je pozvala policiju zbog sumnjivih aktivnosti u blizini baze RAF Ferford ima samo "delimičnu sliku" situacije.

Ministar odbrane o mešanki: "Ona ima samo delimičnu sliku"

- Zahvaljujem se toj građanki. Uradila je tačno ono što bismo se nadali da bi neko uradio u tako vanrednoj situaciji. Veoma sam joj zahvalan. Mislim da je reagovala, po sopstvenom priznanju, brzo i promišljeno i uradila je pravu stvar - rekao je ministar odbrane za Skaj Njuz.

- Uz dužno poštovanje, međutim, ona ima samo delimičnu sliku. I to je sve dokle bih jutros želeo da idem, ali želim da naglasim svoju zahvalnost policiji i bezbednosnim službama jer se njihov rad često odvija neopevan i neprijavljen, i to sa dobrim razlogom - dodaje on.

Petorica osumnjičenih se drže u pritvoru na osnovu Zakona o policiji i krivičnom dokaznom postupku (PACE), a policiji je odobreno početno produženje pritvora do kraja današnjeg dana.