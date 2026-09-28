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Ruski dron pogodio je Kijev28. septembra, a bespilotna letelica pala je u centru grada i izazvala požar. Ima poginulih i povređenih.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko saopštio je da je tokom ruskog napada dronom na Kijev bespilotna letelica pala na nestambenu zgradu u Ševčenkovskom okrugu, u centru grada, nakon čega je izbio požar.

- Bespilotna letelica pala je na nestambenu zgradu u Ševčenkovskom okrugu, u centru grada. Izbio je požar - naveo je Kličko.

Snimci sa mesta događaja ukazuju na to da je pogođena zgrada koja pripada Nacionalnoj akademiji nauka Ukrajine.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev, pogođena Akademija nauka, ima mrtvih i ranjenih Foto: Printscreen, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kličko je prethodno saopštio da su hitne službe krenule ka mestu udara.

Kasnije je Oleksandar Sazanovič, načelnik Ševčenkovske okružne administracije, potvrdio da u napadu ima poginulih i povređenih.

- Molim stanovnike da ne prilaze mestu događaja i da ne ometaju rad hitnih službi - rekao je Sazanovič.

Osim toga, bespilotna letelica pogodila je nestambeni objekat i u Darnjickom okrugu Kijeva.

Odmah posle napada oglasio se predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski na društvenoj mreži "Iks", koji je zapretio da će se Rusija suočiti sa posledicama posle ovog napada.

- U ruskom napadu pogođena je zgrada Nacionalne akademije nauka Ukrajine. U toku je spasilačka operacija, ekipe gase požar i tragaju za ljudima koji su možda ostali zarobljeni unutra. Sve nadležne službe su angažovane - napisao je Zelenski.

Kako kaže, tokom dana su u Kijevu napadnuti i farmaceutska kompanija i benzinske stanice, u Dnjepru poslovni centar, dok su u drugim gradovima i regionima takođe bili na meti civilni objekti, preduzeća i komunikaciona infrastruktura.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

- Nažalost, ima poginulih. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. Rusija će se definitivno suočiti sa odgovorom za ovo. I svaki partner Ukrajine mora iz ovih napada i ovog terora da vidi da podrška Ukrajini znači istinsku podršku ljudskim životima – podršku principu da se teror nikada i nigde ne sme normalizovati - dodaje Zelenski.

Kako kaže, "Rusija mora da odgovara za sve ovo i da se suoči sa stvarnim posledicama."