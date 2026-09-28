RUSI GAĐALI CENTAR KIJEVA, IMA MRTVIH I RANJENIH! Zgrada Akademije nauka razneta dronom, bukti požar, krhotine na sve strane, Zelenski najavio osvetu! (VIDEO)
- Gradonačelnik Vitalij Kličko i lokalne vlasti potvrdili su da su hitne službe na terenu i da se traga za nestalima.
- Zelenski je poručio da će Rusija snositi posledice, dok su tokom dana gađani i drugi civilni objekti u Kijevu i Dnjepru.
Ruski dron pogodio je Kijev28. septembra, a bespilotna letelica pala je u centru grada i izazvala požar. Ima poginulih i povređenih.
Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko saopštio je da je tokom ruskog napada dronom na Kijev bespilotna letelica pala na nestambenu zgradu u Ševčenkovskom okrugu, u centru grada, nakon čega je izbio požar.
- Bespilotna letelica pala je na nestambenu zgradu u Ševčenkovskom okrugu, u centru grada. Izbio je požar - naveo je Kličko.
Snimci sa mesta događaja ukazuju na to da je pogođena zgrada koja pripada Nacionalnoj akademiji nauka Ukrajine.
Kličko je prethodno saopštio da su hitne službe krenule ka mestu udara.
Kasnije je Oleksandar Sazanovič, načelnik Ševčenkovske okružne administracije, potvrdio da u napadu ima poginulih i povređenih.
- Molim stanovnike da ne prilaze mestu događaja i da ne ometaju rad hitnih službi - rekao je Sazanovič.
Osim toga, bespilotna letelica pogodila je nestambeni objekat i u Darnjickom okrugu Kijeva.
Odmah posle napada oglasio se predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski na društvenoj mreži "Iks", koji je zapretio da će se Rusija suočiti sa posledicama posle ovog napada.
- U ruskom napadu pogođena je zgrada Nacionalne akademije nauka Ukrajine. U toku je spasilačka operacija, ekipe gase požar i tragaju za ljudima koji su možda ostali zarobljeni unutra. Sve nadležne službe su angažovane - napisao je Zelenski.
Kako kaže, tokom dana su u Kijevu napadnuti i farmaceutska kompanija i benzinske stanice, u Dnjepru poslovni centar, dok su u drugim gradovima i regionima takođe bili na meti civilni objekti, preduzeća i komunikaciona infrastruktura.
- Nažalost, ima poginulih. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. Rusija će se definitivno suočiti sa odgovorom za ovo. I svaki partner Ukrajine mora iz ovih napada i ovog terora da vidi da podrška Ukrajini znači istinsku podršku ljudskim životima – podršku principu da se teror nikada i nigde ne sme normalizovati - dodaje Zelenski.
Kako kaže, "Rusija mora da odgovara za sve ovo i da se suoči sa stvarnim posledicama."
Poruku završava izrazom zahvalnosi saveznicima: "Hvala svima koji pomažu Ukrajini!"
(Kurir.rs/Ukrainska pravda)