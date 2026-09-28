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Svemirski brod sledeće generacije kompanije "SpejsEks" (SpaceX), "Staršip", poleteo je u ponedeljak iz Teksasa i po prvi put stigao do Zemljine orbite, iako mu jedan od motora nije radio, ušavši u rizičan poduhvat lansiranja svoje prve serije Starlink satelita u dosad najambicioznijoj misiji ove kompanije.

Bespilotna letelica visoka 40 spratova, koja se sastoji od pogonske rakete "Super Hevi" i glavnog gornjeg dela letelice "Staršip", lansirana je sa svog poligona "Starbejs" u vlasništvu kompanije "SpejsEks", smeštenog duž Meksičkog zaliva u blizini Braunsvila.

Drama sa jednim od motora

Portparol kompanije "SpejsEks", Dan Huot, tokom prenosa misije uživo prvobitno je izjavio da "Staršip" ne može da dostigne orbitu nakon što se jedan od njegovih motora ugasio ranije nego što je planirano.

Međutim, Huot je promenio tvrdnju nekoliko minuta kasnije, nakon što su inženjeri potvrdili da letelica i dalje može da pokuša ključno paljenje motora koje bi je poguralo u orbitu.

1/3 Vidi galeriju Lansiranje "SpejsEksovog" "Staršipa" u Zemljinu orbitu Foto: Ronaldo Schemidt / AFP / Profimedia

Od "Staršipa", koji je napravljen kako bi češće lansirao satelite Starlink i nosio buduće NASA misije na Mesec, očekivalo se da završi šest orbita oko Zemlje tokom desetosatnog putovanja, svog najdužeg do sada, pre nego što se spusti u Tihi okean zapadno od Čilea.

Dospeti do orbite, što je primarni cilj za svaku novu raketu namenjenu za isporuku tereta u svemir, predstavlja dugo odlagani uspeh za "Staršip", za koji je Ilon Mask iz "SpejsEksa" nekada predviđao da će biti postignut 2022. godine, a da će uslediti raspoređivanje satelita 2023. godine.

Prethodnih 13 letova bilo ograničeno na suborbitalni prostor

Međutim, od 2023. godine, svih 13 prethodnih probnih letova "Staršipa" bilo je ograničeno na suborbitalni prostor, uprkos skoro decenijskoj razvojnoj kampanji koja je "SpejsEks" do danas koštala više od 15 milijardi dolara.