KONAČNO OSUĐEN OZLOGLAŠENI SERIJSKI UBICA ALEKSEJ GASKOV: Ubio desetoro ljudi, decenijama bio neotkriven kada ga je odao jedan trag
- Među žrtvama su bile devet žena, uključujući dve sedamnaestogodišnjakinje, i jedan muškarac, a zločini su počinjeni 2002. u Moskvi i okolini.
- Slučaj je dugo bio nerešen, a obnovljena istraga iz 2024. godine uz biološku analizu dovela je do Gaskovljevog priznanja.
Moskovski regionalni sud osudio je 51-godišnjeg serijskog ubicuAlekseja Gaskova na doživotni zatvor zbog ubistva deset ljudi.
- Gaskov je osuđen na doživotni zatvor u kaznenoj koloniji posebnog režima - saopštio je sud.
To je bila kazna koju je tužilac prethodno tražio. Gaskov je proglašen krivim za niz ubistava: njegove žrtve su bile devet žena, uključujući dve sedamnaestogodišnje devojke, i jedan muškarac.
Ko je Aleksej Gaskov
Gaskov je počinio niz zločina u Moskvi i Moskovskoj oblasti 2002. godine dok je studirao u prestoničkom regionu.
Ubistva su se dogodila u Moskvi, Podolsku, Puškinu i Himkiju. Poslednja od deset identifikovanih žrtava bio je peruanski student Moskovskog državnog instituta za kulturu.
Dugo vremena zločini su ostajali nerešeni.
Godine 2024, istražitelji i forenzički stručnjaci su se vratili starim krivičnim slučajevima, a biološka analiza je pomogla da se utvrdi Gaskovljeva umešanost. On se potom izjasnio krivim i svedočio o incidentima.