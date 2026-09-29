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Moskovski regionalni sud osudio je 51-godišnjeg serijskog ubicuAlekseja Gaskova na doživotni zatvor zbog ubistva deset ljudi.

- Gaskov je osuđen na doživotni zatvor u kaznenoj koloniji posebnog režima - saopštio je sud.

To je bila kazna koju je tužilac prethodno tražio. Gaskov je proglašen krivim za niz ubistava: njegove žrtve su bile devet žena, uključujući dve sedamnaestogodišnje devojke, i jedan muškarac.

Ko je Aleksej Gaskov

Gaskov je počinio niz zločina u Moskvi i Moskovskoj oblasti 2002. godine dok je studirao u prestoničkom regionu.

Ubistva su se dogodila u Moskvi, Podolsku, Puškinu i Himkiju. Poslednja od deset identifikovanih žrtava bio je peruanski student Moskovskog državnog instituta za kulturu.

Dugo vremena zločini su ostajali nerešeni.

Godine 2024, istražitelji i forenzički stručnjaci su se vratili starim krivičnim slučajevima, a biološka analiza je pomogla da se utvrdi Gaskovljeva umešanost. On se potom izjasnio krivim i svedočio o incidentima.

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