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Vrednost iranskog rijala pala je na rekordno nizak nivo i sada jedan američki dolar na slobodnom tržištu u Iranu vredi 2,4 miliona rijala, javlja agencija Anadolija. Godišnja stopa inflacije dostigla je 61,4 odsto, a zvanični podaci pokazuju da je u zemlji zabeležen međugodišnji rast cena hrane od 128,1 odsto.

Rijal je naglo oslabio nakon što je 24. avgusta ministarstvo finansija SAD dodatno proširilo sankcije Iranu, koje obuhvataju i sekundarne sankcije, sa ciljem da prekine finansijske veze Teherana i primora ga na okončanje sukoba.

"Ministarstvo finansija proširuje kategorije aktivnosti povezanih sa Iranom koje bi u budućnosti mogle biti predmet sekundarnih sankcija, čime se olakšava preduzimanje mera protiv onih koji pružaju podršku režimu", saopštilo je američko ministarstvo finansija.

Agencija Asošiejted pres javila je da su SAD početkom septembra uvele sankcije turskoj investicionoj banci Golden Global, a pre njih se na meti američkog ministarstva finansija našla jedna egipatska banka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Evropska unija je krajem septembra prošle godine ponovo uvela sankcije Teheranu zbog razvoja nuklearnog naoružanja, a ove godine je šest puta proširila sankcije.

One između ostalog obuhvataju i zamrzavanje imovine i zabranu stavljanje sredstava na raspolaganje sankcionisanim pravnim licima i pojedincima.

Centralna banka Italije je danas potvrdila da se iranska banka Sepah, kojoj su SAD uvele sankcije još 2020. godine, nalazi pod prinudnom upravom Italije.

U odgovoru Iran internešenelu, iranskoj satelitskoj televiziji koja se emituje iz Londona, Banka Italije je navela da je prinudna uprava uvedena 3. oktobra prošle godine, u skladu sa restriktivnim merama.

Prekid finansijskih veza Irana sa drugim zemljama nije usledio samo zbog usklađivanja sa američkim i evropskim sankcijama.

Agencija Rojters je prošle nedelje javila da je centalna banka Ujedinjenih Arapskih Emirata zabranila rad iranske vodeće komercijalne banke Meli, što uključuje finansiranje trgovine i transfer sredstava.

Emirati, jedan od saveznika SAD na Bliskom istoku, zbog iranske pretnje balističkim projektilima prošlog meseca do daljeg su obustavili sve finansijske i ekonomske transakcije sa Teheranom.

Iran je od početka rata na Bliskom istoku više puta dronovima i raketama napao Ujedinjene Arapske Emirate, ranije jednu od glavnih ekonomskih veza Teherana sa svetom, kao i druge zemlje u Persijskom zalivu za koje je tvrdio da pomažu SAD u ratu.