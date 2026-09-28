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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tajno je u nedelju posetio Ujedinjene Arapske Emirate i sastao se sa predsednikom te zemlje, šeikom Mohamedom bin Zajedom, rekao je za CNN izraelski izvor upoznat sa posetom.

Prema rečima izvora, Iran je bio glavna tema razgovora, u oblasti u kojoj su dve zemlje produbile saradnju, uključujući i tokom aktuelnog rata sa Iranom.

Kabinet izraelskog premijera nije potvrdio posetu, a CNN je zatražio komentar od Ministarstva spoljnih poslova UAE.

Ova retka poseta, ukoliko bude potvrđena, dolazi tačno mesec dana pre izraelskih izbora, zakazanih za 27. oktobar, i u trenutku pojačanih političkih kontroverzi u Izraelu zbog izveštaja lista "Haaretz" i "Njujork tajmsa" da je bin Zajed upozorio Netanjahua na veliku operaciju Hamasa nekoliko dana pre napada 7. oktobra 2023. godine.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

"Atlantik" je odvojeno objavio da je šef egipatske obaveštajne službe Abas Kamel doputovao u Izrael 26. septembra 2023. godine kako bi upozorio da će Gaza "eksplodirati".

U nedelju je "Volstrit džornal" objavio da su Izraelu upućena najmanje tri upozorenja iz Egipta o situaciji u Gazi, od kojih je poslednje stiglo u telefonskom razgovoru sa Netanjahuom, svega nekoliko dana pre napada.

Netanjahuov kabinet je više puta negirao da je dobio bilo kakvo upozorenje i odbacio izveštaje kao izmišljene laži čiji je cilj da mu nanesu političku štetu. Njegovi rivali, međutim, koriste ove navode kako bi pitanje odgovornosti za propust da se spreči napad 7. oktobra 2023. postavili u središte predizborne kampanje.

Mohamed bin Zajed Foto: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Posle prvih izveštaja o navodnom upozorenju bin Zajeda, Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je ranije ovog meseca da "ne komentariše medijske napise ili spekulacije u vezi sa razgovorima između državnih lidera", ali nije negiralo da je razgovor održan.

U saopštenju je navedeno da se, kada je potrebno, "sve relevantne obaveštajne informacije razmenjuju između nadležnih institucija".

Izraelski izvor upoznat sa slučajem tada je rekao da je Netanjahuov kabinet pokušao da ubedi UAE da demantuje izveštaj, ali da su UAE pristali samo da objave saopštenje o razmeni obaveštajnih podataka.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Netanjahuova stranka Likud potom je objavila saopštenje, postavljeno na premijerovom nalogu na Iksu, u kojem je optužila Mohameda Dahlana, palestinskog političara sa sedištem u UAE, za "očigledno strano mešanje" u izraelske izbore.

Stranka za tu tvrdnju nije ponudila dokaze. Netanjahuovi politički rivali su, s druge strane, iskoristili navodno upozorenje kako bi obnovili kritike na račun njegovog postupanja u periodu koji je prethodio 7. oktobru.

Gadi Ajzenkot, koji se trenutno navodi kao glavni Netanjahuov protivkandidat na predstojećim izborima, rekao je u subotu da "nema mesta sumnji" da je Netanjahu "slepilom, arogancijom i neodgovornošću" doveo Izrael do, kako je rekao, "najveće katastrofe u njegovoj istoriji."

Gadi Ajzenkot Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Netanjahuov kabinet je u maju saopštio da je premijer tajno posetio UAE u martu, tokom prvih dana rata sa Iranom, nazvavši to "istorijskim probojem". Ministarstvo spoljnih poslova UAE je, međutim, tada demantovalo njegovu tvrdnju kao "potpuno neosnovanu".