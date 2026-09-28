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Desetogodišnje dete i dve žene poginuli su pokušavajući da pređu Lamanš u ponedeljak, saopštile su francuske vlasti.

Njihova smrt i povrede desetina drugih u velikom čamcu verovatno su uzrokovane gnječenjem, prema rečima francuskog zvaničnika.

Francuska pomorska policija saopštila je da je u ranim jutarnjim satima primila poziv u pomoć sa gumenog čamca sa 105 ljudi koji su naišli na nevolju na mirnom moru.

Trojici putnika je pružena pomoć u avionu, ali je kasnije ekipa hitne medicinske pomoći koja je doletela helikopterom potvrdila njihovu smrt.

Fransoa-Gzavije Loš, prefekt Pa de Kalea, rekao je na konferenciji za novinare: "Izgleda da nije bilo davljenja, verovatno je došlo do gnječenja – što je podjednako strašno, posebno ako pomislimo na desetogodišnje dete".

Incident se dogodio kod obale Visana, sela udaljenog oko 23 kilometra od Kalea.

Portparol lokalne prefekture potvrdio je "preliminarni ukupan broj tri smrtna slučaja i mnogo više povređenih", dodajući da su "morski uslovi bili mirni – vreme je dobro". Prefektura je opisala čamac kao "vodeni taksi", rekavši da je stigao relativno prazan sa unutrašnjeg plovnog puta pre nego što je pokupio putnike sa plaže u Visantu.

U 10:30 časova po lokalnom vremenu šest spasilačkih čamaca je još uvek bilo na licu mesta i tragalo za ljudima u vodi.

Najmanje 17 ljudi poginulo ove godine pokušavajući da stigne do Britanije

Najmanje 17 ljudi, uključujući žene i decu, poginulo je ove godine u pokušajima prelaska Lamanša iz Francuske u Veliku Britaniju. Prošle godine je stradalo najmanje 29 ljudi.

Ove godine je Lamanš prešlo 18.609 ljudi, što je više od 40% manje nego u istom periodu prošle godine i više od 25% manje nego 2024.

Prošle nedelje pronađena su tri tela, nakon haotičnih polazaka pretrpanih čamaca sa severa Francuske. Dva čamca su istovremeno stigla do Britanije bez presretanja vlasti.

Opasne rute preko mora i dalje predstavljaju veliki rizik, dok se slične tragedije beleže i na putu ka Kanarskim ostrvima, gde je u avgustu možda stradalo više od 80 ljudi.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud najavila je ponovno otvaranje programa za preseljenje izbeglica u Veliku Britaniju, uz naglasak na bezbedne i legalne puteve.