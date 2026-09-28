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Upitan od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

Bomba na početku kampanje? Dok je trka za Jelisejsku palatu već u punom jeku, lider RN-a, koji se pominje kao budući premijer Marin Le Pen u slučaju njene pobede na predsedničkim izborima 2027. godine, optužen je u tekstu Mediaparta da je 2013. godine pisao antisemitske poruke. U to vreme bio je mladi član Nacionalnog fronta.

Prema navodima Mediaparta, Žordan Bardela je, između ostalog, u jednoj prepisci napisao: "Jevrejin mora da dominira drugim narodima, da ih gazi i pljačka, cionista je nužno Jevrejin, i to duboko u sebi."

U tim prepiskama, prema Mediapartu, navodno je branio i "postojanje navodne jevrejske zavere čiji je cilj kontrola svetskog poretka". Bardela je ove navode opisao kao "grube falsifikate".

1/18 Vidi galeriju Žordan Bardela, predsednik Nacionalnog okupljanja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Baptiste Autissier / imago stock&people / Profimedia, Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lider RN-a je, odgovarajući mejlom istraživačkom mediju, "kategorički" negirao da je "javno ili privatno, usmeno ili pismeno, iznosio rasističke ili antisemitske izjave ove vrste".

Kada je reč o eventualnim dokumentima koji bi trebalo da potvrde takve tvrdnje, Bardela je odgovorio da je "nužno reč o grubim falsifikatima i pravoj operaciji prljavih trikova".

"Činjenica da tokom leta 2013. nisam bio aktivni član Nacionalnog fronta i da sam još bio maloletan trebalo bi da vas upozori na lažnu prirodu ovih izvora", izjavio je.

Međutim, Bardela se pridružio krajnje desničarskoj stranci godinu i po dana ranije. "Počeo sam da se bavim politikom sa 16 godina", rekao je za "Parizjen" 2025. godine.

Nakon objavljivanja ovih tvrdnji, Marin Le Pen izjavila je da niko "ne može da poveruje u ovu ludost".

Navodna podrška Dijedoneu

Među brojnim antisemitskim porukama koje je objavio Mediapart, Bardela je navodno napisao i: "A to je ono što oni žele, Novi svetski poredak kojim dominira Izrael, sa Jerusalimom, naravno, kao glavnim gradom."

U drugim porukama navodno je direktno napadao pojedine političare, među kojima i Pjera Moskovisija, tadašnjeg ministra ekonomije u vladi Fransoa Olanda, koji je, prema navodno Bardelinim rečima, želeo da "spase kompanije" kako bi "osvetio Mojsija".

"Najvažnija ministarstva pripadaju ljudima kojima su Izrael i bankarski interesi važniji od interesa Francuske", navodno je napisao.

Prema navodima Mediaparta, Bardela je iskazivao podršku i Dijedoneu, komičaru koji je već tada bio osuđivan zbog podsticanja mržnje, navodeći da on "vodi pravu borbu ideja".

1/7 Vidi galeriju Marin Le Pen Foto: EPA Christophe Petit Tesson, EPA Yoan Valat, AP Louise Delmotte

Strategija "demonizacije" RN-a dovedena u pitanje

Nacionalno okupljanje sprovodi strategiju takozvane "dedemonizacije" još od 2011. godine, kada je Marin Le Pen preuzela vođenje stranke od svog oca Žan-Marija Le Pena, poznatog po negiranju i relativizovanju Holokausta, zbog čega je više puta osuđivan pred sudovima.

"Sada bolje razumemo zašto je Bardela mogao da kaže da Žan-Mari Le Pen nije bio antisemita", ironično je napisao na mreži X prvi sekretar Socijalističke partije Olivije For.

Time je podsetio na Bardelinu izjavu iz novembra 2023. godine, kada je rekao da ne veruje da je osnivač stranke bio "antisemita", pre nego što je priznao da je njegova izjava bila "nespretna".

Predsednik RN-a Žordan Bardela je u martu 2025. godine postao prvi lider te stranke kojeg je izraelska vlada zvanično pozvala u Izrael na konferenciju posvećenu borbi protiv antisemitizma.