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Petorica muškaraca uhapšenihzbog sumnje da su pripremali bombaški napad u blizini vazduhoplovne vojne baze RAF Ferford puštena su uz policijsku kauciju, saopštila je britanska policija.

Osumnjičeni, svi britanski državljani u dvadesetim godinama i iz Londona, uhapšeni su zbog mogućih terorističkih krivičnih dela u Velgordu, u Glosterširu, u ranim jutarnjim satima u nedelju.

Uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična dela povezana sa eksplozivom, a potom i zbog sumnje da su pripremali teroristički akt, nakon što je jedna meštanka pozvala broj 999 pošto je u blizini baze videla tri kombija i grupu maskiranih muškaraca.

Nekoliko desetina domaćinstava moralo je da bude evakuisano nakon što su na teren pozvane ekipe za uklanjanje eksplozivnih naprava, dok je bezbednosni kordon i dalje na snazi.

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

- Mogu da potvrdim da će petorica muškaraca koji su uhapšeni, nakon opsežnih saslušanja i provera, danas biti puštena uz policijsku kauciju. Da budem potpuno jasan, to ne znači da je istraga završena. Njima su određeni strogi uslovi u pogledu kretanja i kontakta sa drugim osobama. Oni apsolutno ostaju predmet istrage dok ispitujemo više pravaca - rekao je novinarima pomoćnik komesara Lorens Tejlor.

Policija je prethodno saopštila da je primila dojavu oko 00:45 sati u nedelju o tri sumnjiva vozila koja su se kretala prema RAF Ferfordu.

Petoricu muškaraca naoružani policajci uhapsili su u oblasti Velgorda, najpre zbog sumnje da su počinili krivična dela prema Zakonu o eksplozivima, a potom i zbog sumnje na pripremanje terorističkog akta.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Tokom akcije evakuisano je oko 85 domaćinstava u blizini baze. Na mestu događaja bili su pripadnici policije, hitnih službi i specijalizovanih timova za eksplozivne naprave.

Snimci iz vazduha prikazali su robota za uklanjanje bombi kako prilazi belim kombijima. Na dva vozila bila su otvorena zadnja vrata, dok su oko njih bili razbacani veliki crni predmeti.

Policija je ranije saopštila da je istraga u početnoj fazi i da radi na utvrđivanju okolnosti događaja, kao i na prikupljanju dokaza.

Osobe uhapšene prema Zakonu o terorizmu iz 2000. godine mogu biti zadržane do 14 dana bez podizanja optužnice, dok je kod standardnih hapšenja rok 24 sata, osim ako se ne podnese zahtev za njegovo produženje.

RAF Ferford je britanska vojna baza koju koristi i Američko ratno vazduhoplovstvo. U njoj se nalazi sedište 501. krila za borbenu podršku američkog ratnog vazduhoplovstva, kao i 420. eskadrile vazduhoplovne baze.

Istražitelji će analizirati eventualne uređaje i druge predmete zaplenjene od uhapšenih kako bi utvrdili detalje mogućeg plana i eventualni motiv.

Britanske vlasti poslednjih meseci upozoravaju na povećane bezbednosne pretnje povezane sa neprijateljskim državama, među kojima su Rusija i Iran, za koje se navodi da su koristili posrednike za izvršavanje krivičnih dela na britanskom tlu.

U martu su zvaničnici saopštili da je broj slučajeva kršenja nacionalne bezbednosti povezanih sa aktivnostima neprijateljskih država, uključujući Iran, porastao za 50 odsto za šest meseci zaključno sa decembrom 2025. godine.

U martu ove godine, nakon što je tadašnji premijer Kir Starmer odobrio "defanzivnu" američku akciju protiv iranskih raketnih položaja iz baza u Velikoj Britaniji, četiri američka bombardera sletela su u RAF Ferford, a SAD su počele da koriste britanske baze za "specifične defanzivne operacije".

RAF Lakenhit u Safolku potvrdio je da se nalazi u pripravnosti pod nazivom "Čarli", drugom najvišem nivou pretnje koji može da odredi američko Ministarstvo odbrane. Ova potvrda usledila je nakon izveštaja da je nivo pretnje u RAF Ferfordu podignut na najviši nivo - "Delta".

Portparol Američkog ratnog vazduhoplovstva rekao je da njihovo osoblje stacionirano u RAF Ferfordu "ostaje na oprezu", ali da iz operativno-bezbednosnih razloga neće komentarisati konkretne mere zaštite snaga.

Dodao je da će 501. krilo za borbenu podršku i britanske kolege "preduzeti odgovarajuće mere kako bi osigurali bezbednost američkih vojnika, civila i njihovih porodica".

Britanski ministar odbrane, Ves Stritingpotvrdio je da se incident u blizini RAF Ferforda "rešava" i zahvalio se ekipama hitnih službi koje su reagovale "tako brzo".

- Upravo zato su naše ekipe za hitne intervencije i Oružane snage u pripravnosti 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji - rekao je on.