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Evropska unija je u ponedeljak uvela sankcije protiv 10 ruskih zvaničnika zbog isključenja liberalne partije Jabloko sa parlamentarnih izbora održanih ovog meseca i nedavnog krivičnog gonjenja visokih funkcionera te stranke.

Zvaničnici su optuženi za "podržavanje represije nad demokratskom opozicijom i ozbiljno podrivanje demokratije i vladavine prava u Rusiji". Sankcije obuhvataju zamrzavanje imovine u EU i zabranu putovanja.

Jedan sudija ruskog Vrhovnog suda sankcionisan je zbog prošlomesečne odluke kojom je savezna izborna lista Jabloka isključena sa izbora zbog navodnih prekršaja povezanih sa finansiranjem iz inostranstva, distribucijom izbornog materijala preko ograničenih stranih platformi i pravilima o autorskim pravima. Sankcionisane su još dve sudije zbog potvrđivanja te odluke.

Zvaničnik Centralne izborne komisije i jedan tužilac takođe su sankcionisani zbog učešća u sudskom postupku protiv Jabloka.

Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Sankcije i zbog zatvaranja funkcionera Jabloka

Pored toga, sankcije su uvedene protiv dvoje sudija i dvoje državnih tužilaca zbog zatvaranja visokih funkcionera Jabloka, uključujući bivšeg šefa regionalnog ogranka stranke u Pskovu, Lava Šlosberga.

Još jedan sudija sankcionisan je zbog novčane kazne izrečene predsedniku Jabloka Nikolaju Ribakovu nakon što je podelio fotografiju preminulog kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog.

Jabloko, najstarija liberalna partija u Rusiji, bila je jedina registrovana politička stranka koja je u kampanji za izbore za Državnu dumu 2026. zagovarala mir.

Pored uklanjanja stranačke liste sa glasačkog listića, kandidati Jabloka koji su se borili za mesta u donjem domu parlamenta suočavali su se sa intervencijama vlasti, policijskim privođenjima i diskvalifikacijama u jednomandatnim izbornim jedinicama, u kojima su još mogli da se kandiduju.

Jabloku je takođe onemogućeno učešće na gotovo svim izborima za regionalne skupštine. Severozapadna Novgorodska oblast bila je jedino mesto u Rusiji gde je stranka uspela da pređe izborni cenzus od pet odsto i osvoji mesta u regionalnom parlamentu.