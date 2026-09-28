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Između 21. i 27. septembra, borbeni avioni NATO-a koji patroliraju vazdušnim prostorom baltičkih država poleteli su pet puta kako bi identifikovali i pratili ruske vojne avione.

NATO lovci su 21. septembra presreli ruski Il-20 koji je leteo iz kontinentalnog dela Rusije ka Kalinjingradskoj oblasti. Posada nije prethodno prijavila plan leta, a transponder aviona bio je isključen, iako je održavana komunikacija sa regionalnom kontrolom letenja.

Dan kasnije, 22. septembra, NATO avioni pratili su dva ruska Su-30 koja su iz Kalinjingradske oblasti letela kroz međunarodni vazdušni prostor i potom se vratila. Njihovi transponderi bili su isključeni, planovi leta nisu bili unapred prijavljeni, a posade nisu održavale radio-vezu sa kontrolorima letenja.

Dva presretanja u jednom danu

NATO lovci su 24. septembra izveli dva presretanja. Najpre su pratili tri aviona MiG-31, jedan Tu-134, jedan Su-30SM i tri Su-30M2. Avioni nisu imali prijavljene planove leta, a transponderi su im bili isključeni, iako su posade održavale radio-komunikaciju.

Istog dana NATO je otkrio i Su-35, dva Su-30M2 i Il-20 koji su takođe leteli kroz međunarodni vazdušni prostor. Ovog puta posade nisu prijavile planove leta niti su održavale radio-vezu, dok su transponderi bili isključeni.

Najnoviji incident zabeležen je 26. septembra, kada su NATO lovci presreli ruski Su-24.