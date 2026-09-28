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Više od 560.000 ljudi posetilo je tokom proteklih 10 dana park uz obalu u južnokorejskom gradu Busanukako bi videli ajkulu dugu 3,5 metara koja je ostala zarobljena u lokalnom kanalu, saopštile su vlasti u ponedeljak.

Ajkulaje prvi put primećena 18. septembra u uskom kanalu u Busanskoj severnoj luci. Životinja je dobila nadimak Bukangi, koji je kombinacija reči Bukhang, odnosno Severna luka, i korejskog sufiksa "i".

Prema podacima Busan Infrastructure Corp., ajkulu je od 19. septembra videlo ukupno 568.800 posetilaca.

Interesovanje javnosti naglo je poraslo tokom praznika Čusok, korejskog pandana američkog Dana zahvalnosti, kada je tokom četiri dana park posetilo 483.000 ljudi - 101.000 u četvrtak, 136.000 u petak, 140.000 narednog dana i 106.000 u nedelju.

Ove brojke predstavljaju pedesetostruko povećanje u odnosu na uobičajeni dnevni prosek od oko 2.000 posetilaca parka tokom praznika.

Lokalna pomorska policija i vlasti u početku su pokušavale da oteraju ajkulu. Međutim, životinja je odbijala da napusti kanal, zbog čega su nadležni obustavili akciju.

Pošto je Bukangi ostala zarobljena u kanalu i nakon završetka praznika Čusok, nadležne službe trebalo je da u ponedeljak održe sastanak kako bi razgovarale o planovima za njeno spasavanje.