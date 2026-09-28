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Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u ponedeljak ukaz kojim se ruska podružnica nemačkog trgovinskog lanca Metro AG stavlja pod "privremenu upravu" države.

Ukazom se akcije kompanije Metro Rusija prenose na upravljačku firmu Torg Rus, koja je, prema podacima iz poslovnih registara, registrovana početkom ovog meseca. Aktuelni generalni direktor Metroa Rusija Johanes Tole naveden je i kao generalni direktor kompanije Torg Rus.

Ruska podružnica Metroa saopštila je da nastavlja da posluje kao i do sada, ali nije direktno komentarisala Putinov ukaz.

Metro, jedan od najvećih trgovinskih lanaca na svetu, najnovija je zapadna kompanija čije je poslovanje u Rusiji preuzeto otkako je Putin 2023. potpisao ukaz kojim je državi omogućeno da imovinu stranih kompanija stavlja pod privremenu upravu.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Moskva preuzima poslovanje zapadnih kompanija

Ranije ovog meseca Kremlj je preuzeo kontrolu nad ruskim podružnicama francuskog trgovinskog lanca Auchan, švajcarskog prehrambenog giganta Nestlé, trgovca opremom za uređenje doma Lemana PRO, nekadašnjeg Leroy Merlina, kao i dve francuske logističke kompanije.

Moskva je preuzimanje imovine opisala kao odgovor na "neprijateljske postupke" koje su preduzele "neprijateljske" strane vlade.

Potez protiv Metroa Rusija usledio je nakon što se ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao sa nemačkim kolegom prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Dvojica diplomata sastala su se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Lavrov je kasnije izjavio da tokom razgovora sa nemačkim ministrom spoljnih poslova nije čuo ništa novo.

Nove tenzije između Moskve i Berlina

Samo nekoliko nedelja ranije Nemačka je optužila Rusiju da stoji iza pokušaja napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale.

Berlin je odgovorio zatvaranjem jednog ruskog konzulata i Ruskog kulturnog centra u nemačkoj prestonici.