Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ruske obaveštajne službe značajno su pojačale aktivnosti usmerene na stvaranje lažnih internet stranica i naloga na društvenim mrežama koji imitiraju zvanične ukrajinske državne institucije i domaće medije, upozorila je 28. septembra Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

Prema navodima SBU, ove lažne platforme koriste se u koordinisanim informaciono-psihološkim operacijama (IPSO), čiji je cilj destabilizacija unutrašnje društveno-političke situacije u Ukrajini i narušavanje položaja zemlje na međunarodnoj sceni.

Osim širenja ciljane dezinformacije, ruski operativci navodno koriste lažne kanale i za prikupljanje ličnih podataka ukrajinskih građana. SBU tvrdi da ruski hakeri često kompromituju naloge korisnika koji prate ove stranice ili stupaju u interakciju sa njima.

Ukradene podatke za pristup nalozima potom navodno koriste za pokušaje regrutovanja i prikupljanje osetljivih obaveštajnih podataka, sa posebnim fokusom na borbene aktivnosti ukrajinskih odbrambenih i bezbednosnih snaga.

SBU: Blokirano više od 50 lažnih internet stranica

Odeljenje SBU za sajber bezbednost saopštilo je da je već identifikovalo i blokiralo više od 50 lažnih internet resursa koji su imitirali zvanični vizuelni identitet i sadržaj same Službe bezbednosti Ukrajine.

SBU je pozvao građane na pojačan oprez i savetovao im da informacije traže isključivo preko zvaničnih državnih kanala, da ne otvaraju sumnjive linkove i da zvaničnim telefonskim linijama prijave svaku sumnjivu komunikaciju u kojoj se neko predstavlja kao pripadnik bezbednosnih službi.

Ukrajinska služba upozorava da ovakve operacije nemaju samo propagandni karakter, već mogu da posluže i kao početna tačka za kompromitovanje naloga, krađu podataka i dalje obaveštajne aktivnosti.

Ruski hakeri navodno koristili i veštačku inteligenciju

Hakeri povezani sa ruskom državom, poznati kao Midnight Blizzard (GTG-20006), nedavno su, prema izveštaju kompanije Anthropic, koristili AI model Claude za automatizaciju sajberšpijunaže usmerene protiv više od 20 ukrajinskih i evropskih državnih, vojnih i odbrambenih organizacija.

Prema izveštaju kompanije, grupa je koristila prilagođene procese zasnovane na veštačkoj inteligenciji za razvoj malvera koji teže može da bude otkriven, obradu velikih količina ukradenih komunikacija i obrnuti inženjering vlasničkog softvera za vojne dronove.