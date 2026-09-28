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Ruski reaktivni dron pogodio je područje nedaleko od graničnog prelaza Dorohusk, u blizini mesta Jagodin na zapadu Ukrajine, svega oko dva kilometra od granice sa Poljskom. Zbog napada poljska vojska podigla je avione i stavila sisteme protivvazdušne odbrane u stanje pripravnosti, dok je granični prelaz evakuisan.

Rusija je u ponedeljak posle podne dronovima napala ciljeve na zapadu Ukrajine. Prema prvim informacijama načelnika opštine Dorohusk Vojćeha Save, dron je pogodio područje pored starog terminala na ukrajinskoj strani granice.

Ranije, oko 17.15 časova, potpukovnik Jacek Goriševski, portparol Operativne komande Oružanih snaga Poljske, izjavio je za TVN24 da još nema informacije o tome šta je tačno pogodila bespilotna letelica.

"Nedaleko od prelaza u Dorohusku ponovo je udarila bespilotna letelica Ruske Federacije, ponovo u neposrednoj blizini mesta Jagodin", rekao je Goriševski.

Prethodni put ruski dron pogodio je benzinsku pumpu u Jagodinu u nedelju, 13. septembra.

Sirene odjekivale Lublinskim vojvodstvom

Dok je poljska vojska podizala avione i stavljala sisteme PVO u stanje pripravnosti, u Lublinskom vojvodstvu oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost zbog ruskog napada u neposrednoj blizini granice.

Na snimcima sa tog područja čuju se sirene, dok uznemireni građani izlaze napolje i sa zabrinutošću gledaju ka nebu.

Potpredsednik poljske vlade i ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš potvrdio je da je ruski reaktivni dron pao oko dva kilometra od poljske granice.

"Još jedan ruski napad na zapadu Ukrajine. Reaktivni dron pogodio je ukrajinsku stranu oko dva kilometra od graničnog prelaza sa Poljskom u Dorohusku. Nije došlo do povrede poljskog vazdušnog prostora. Naši sistemi protivvazdušne odbrane i avioni bili su spremni za dejstvo. Nakon ukidanja uzbune, avioni su se vratili u baze, a sistemi protivvazdušne odbrane prešli su u režim osmatranja i pripravnosti", napisao je na mreži X.

Hitno evakuisan granični prelaz

Zamenica ministra unutrašnjih poslova i administracije Magdalena Roguska izjavila je u emisiji "Tak jest" na TVN24 da je granični prelaz morao da bude evakuisan tokom napada.

"Najpre je obustavljena granična kontrola na prelazu u Dorohusku, a zatim je zaista bila neophodna evakuacija jer je situacija bila veoma dinamična. Taj dron našao se veoma blizu granice", rekla je Roguska.