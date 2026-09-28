"ovde sam ja odgovoran za pakao"

"ovde sam ja odgovoran za pakao"

Slušaj vest

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvirzapretio je zatvorenom pripadniku Hamasa,Hasanu Salamehu u video-snimku objavljenom u nedelju uveče, rekavši mu: "Želim da te ubijem. Želim da te pogube."

Ben-Gvir je rekao da je snimak nastao tokom njegove posete zatvoru pre oko dve nedelje. Salamehu, koji je organizovao smrtonosne samoubilačke bombaške napade na autobuse linije 18 u Jerusalimu 1996. godine, poručio je da će u zagrobnom životu otići u pakao.

- Ali ovde sam ja odgovoran za pakao - dodao je ministar.

Salameh služi više doživotnih kazni

Salameh služi više doživotnih kazni zbog organizovanja tri samoubilačka bombaška napada 1996. godine.

U dva napada na autobuse linije 18, izvedena 25. februara i 3. marta, poginulo je 45 ljudi. U trećem napadu, na raskrsnici kod Aškelona25. februara, poginuo je vojnik Izraelskih odbrambenih snaga Hofit Ajš.

Salameh je uhapšen iste godine, proglašen krivim i osuđen na 46 uzastopnih doživotnih kazni zatvora, kao i dodatnih 30 godina zatvora.

- Ubio si 48 ljudi - rekao mu je Ben-Gvir.

- Decu, žene, muškarce i vojnike - ljude za koje je rekao da ih smatra svojom decom.

- Kada sam bio dete, protestovao sam i tražio da se ljudi poput tebe zaustave. Danas zatvaram taj krug - rekao je Ben-Gvir.

Ben-Gvir želi strože uslove za bezbednosne zatvorenike

Ben-Gvir, čije ministarstvo nadgleda Izraelsku zatvorsku službu, učinio je pooštravanje uslova za bezbednosne zatvorenike jednim od centralnih elemenata svoje politike.

Od napada 7. oktobra 2023. godine, zatvorska služba zabranila je bezbednosnim zatvorenicima da kupuju hranu u zatvorskim kantinama ili da je sami pripremaju. Ben-Gvir je više puta izjavljivao da zatvorenicima treba omogućiti samo minimum uslova koji zahtevaju zakon i sudske odluke.

U septembru 2025. godine, Vrhovni sud Izraela presudio je da zatvorska služba ne obezbeđuje zatvorenicima dovoljno hrane da bi bili ispunjeni osnovni zakonski uslovi. Sud je naložio službi da preduzme mere kako bi se to obezbedilo i da nadzire sprovođenje odluke.

Izraelska zatvorska služba saopštila je za "Jerusalem Post" da svi zatvorenici dobijaju hranu u skladu sa zakonom i sudskim odlukama, kao i da služba radi prema obavezujućim direktivama i pod nadzorom nadležnih institucija.

1/7 Vidi galeriju Rat Izraela i Hamasa Foto: AP Abdel Kareem Hana

Izrael uveo smrtnu kaznu za određene terorističke zločine

Kneset je u martu 2026. godine usvojio zakon o smrtnoj kazni za teroriste, sa 62 glasa za i 48 protiv.

Prema zakonu, vešanje je predviđeno kao podrazumevana kazna za stanovnike Zapadne obale koji nisu izraelski državljani ili rezidenti, a koje vojni sudovi osude za namerno ubistvo u terorističkom napadu, osim ako postoje posebne okolnosti koje opravdavaju doživotni zatvor.

Pred civilnim sudovima zakon omogućava izricanje smrtne ili doživotne kazne osobama osuđenim za namerno ubistvo sa ciljem negiranja postojanja Izraela.

Međutim, zakon ne može da se primeni na Salamehove zločine iz 1996. godine, jer se strože krivične kazne ne mogu primenjivati retroaktivno. Izrael nije izvršio nijedno pogubljenje od 1962. godine, kada je obešen nacistički ratni zločinacAdolf Ajhman.

- Kao ministar nacionalne bezbednosti, vodio sam politiku koja je njegov život pretvorila u pakao - napisao je Ben-Gvir.

- I uz Božju pomoć, kao ministar odbrane delovaću kako bih obezbedio da ubice-teroristi poput njega budu pogubljeni.

Adolf Ajhman Foto: Votava / Imagno / Profimedia

Hamas tvrdi da ga Ben-Gvir ne zastrašuje

Hamas je odgovorio da ni ta organizacija ni palestinski zatvorenici nisu zastrašeni Ben-Gvirovim pretnjama.

- Naš herojski narod ostaće veran svojim nacionalnim ciljevima, a među njima je i pitanje zatvorenika - navodi se u saopštenju Hamasa.

Ta organizacija je poručila da zatvorenici "neće biti zastrašeni" Ben-Gvirom niti drugim, kako je navela, "ekstremističkim liderima okupacije", optužujući ministra za "nove zločine" protiv zatvorenika.

Ben-Gvir je odgovorio da reakcija Hamasa pokazuje da je "na pravom putu" i najavio da će nastaviti da se zalaže za stroži tretman bezbednosnih zatvorenika i sprovođenje zakona o smrtnoj kazni.

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

- Dobiće minimum koji zahteva zakon i ni milimetar više - rekao je.

Udruženje "Waed" za palestinske zatvorenike i bivše zatvorenike sa sedištem u Gazi ocenilo je da Ben-Gvirova direktna pretnja Salamehu predstavlja "neviđen nivo neprijateljstva".

Američko Ministarstvo finansija označilo je ovo udruženje u januaru 2026. kao posebno označenu globalnu terorističku organizaciju, uz obrazloženje da je povezano sa vojnim krilom Hamasa i da mu je pružalo materijalnu podršku.