Slušaj vest

Turskapokušava da se oslobodi sistema S-400 koje je kupila od Rusije, što je jedan od uslova Vašingtona da Ankari omogući kupovinu borbenih aviona F-35.

Ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov rekao je da je Moskva spremna da razmotri prebacivanje sistema S-400 u neku treću zemlju, ali samo ukoliko dobije čvrste garancije da oni neće završiti u Ukrajini.

Lavrov: Postoji mogućnost prebacivanja S-400

Lavrov je tokom konferencije za novinare na marginama prošlonedeljnog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rekao da bi Rusija mogla da razmotri mogućnost da Turska prebaci svoje sisteme S-400 drugoj zemlji.

Prema navodima turske agencije Hurijet, Lavrov je rekao da takva mogućnost postoji ukoliko je zemlja u koju bi sistemi bili prebačeni odgovorna i održava prijateljske odnose sa Rusijom.

Na pitanje da li bi Ujedinjeni Arapski Emirati, za koje se navodi da su zainteresovani za kupovinu sistema, bili prihvatljivi, Lavrov je odgovorio da je Rusija spremna da razmotri takve predloge, ali da konkretan zahtev još nije dobila.

Lavrov je potom rekao da bi potencijalni kupac morao da pruži garancije da sistemi S-400 neće biti prosleđeni nekoj trećoj zemlji, kako bi se sprečila mogućnost da završe u Ukrajini.

1/3 Vidi galeriju Sergej Lavrov u Savetu bezbednosti Un Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia, Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

Ankara bez saglasnosti Moskve ne može da proda S-400

Lavrov je još 2024. godine, tokom 79. zasedanja Generalne skupštine UN, rekao da prema uslovima sertifikata o krajnjem korisniku, koji je izdat uz raketne sisteme, Ankara pravno ne može da proda S-400 drugoj zemlji niti da ih na drugi način otuđi bez odobrenja Rusije.

S-400 blokira Tursku na putu ka F-35

Američki digitalni portal "Semafor" objavio je u julu da je turska nabavka aviona F-35 "na mrtvoj tački", jer Ankara nije uspela da se reši sistema S-400.

Američki predsednik Donald Trampnajavio je dogovor o F-35 zajedno sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom na samitu NATO-a u junu.

1/15 Vidi galeriju Donald Tramp Redžep Tajip Erdogan Foto: YURI GRIPAS / POOL/ABACAPRESS.COM POOL, WILL OLIVER/EPA

Međutim, prema važećim američkim sankcionim pravilima, Turska mora da ukloni ruske sisteme protivvazdušne odbrane pre nego što joj bude omogućen pristup avionima F-35. Ankara je još 2019. godine platila šest aviona.

Republikanski senator Rik Skot sa Floride rekao je za "Semafor" da Turska ne bi trebalo da dobije F-35 ako ne bude "pravi partner", dodajući: "Ako imaju S-400, ne mogu da imaju F-35."

Dodatni problem predstavljaju primedbe izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je ranije ocenio da bi isporuka F-35 Turskoj "uništila odnos snaga na Bliskom istoku".

"Semafor" navodi da bi Netanjahuove primedbe mogle da naiđu na podršku Skotovih kolega koji podržavaju Izrael, a da bi se isti argument mogao primeniti i na UAE.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Četiri moguća izlaza iz problema

Turska je od Rusije kupila dva sistema S-400 Trijumf (NATO oznaka SA-21 Growler) i oko 120 raketa, u okviru svog programa razvoja regionalne protivvazdušne odbrane velikog dometa.

Svaki sistem sastoji se od komandnog mesta, radara za nadzor i otkrivanje ciljeva, kao i do osam transportno-lansirnih vozila.

Britanski istraživački centar Čatam Haus u radu objavljenom 28. jula analizirao je problem sa kojim se Turska suočava i naveo četiri moguće opcije:

- Deaktiviranje sistema uklanjanjem ključnih komponenti, koje bi mogle biti uskladištene na lokaciji pod kontrolom SAD;

- Vraćanje sistema Rusiji, što je Moskva odbila;

- Uništavanje sistema, što bi izazvalo ekonomske i unutrašnjopolitičke probleme;

- Prodaja trećoj zemlji, ali uz uslov da Rusija insistira na kontroli tog procesa.