EVAKUISANO 224.000 LJUDI Vatra progutala 42.000 hektara! Najveći požar u Francuskoj od 1949. ugašen posle dva meseca
- U gašenju je učestvovalo 3.300 vatrogasaca, uz vojsku, policiju, šumare, poljoprivrednike i volontere, što je bila najveća takva operacija u novijoj istoriji francuske Civilne zaštite.
- Uprkos ogromnoj površini zahvaćenoj vatrom i višenedeljnom tinjanju žarišta, u požaru nije bilo ljudskih žrtava.
Vlasti na jugozapadu Francuske saopštile su danas da je, dva meseca nakon izbijanja, ugašen požar koji je u Žirondi zahvatio 42.000 hektara zemljišta.
Šumski požar kod Somosa, koji se smatra najvećim u Francuskoj od 1949. godine, "sada je ugašen", saopštile su lokalne vlasti.
Ova "vatrena oluja" izbila je 22. jula kod Somosa, u šumskom području Land de Gaskonj, i ugrozila turističko područje od Kap Ferea sve do predgrađa Bordoa.
Oko 224.000 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove u okviru velike operacije evakuacije koju su organizovale vlasti. Napredovanje požara je potom zaustavljeno, a 1. avgusta proglašeno je da je stavljen pod kontrolu. Međutim, manja žarišta nastavila su da tinjaju nedeljama.
Najveća vatrogasna operacija u novijoj istoriji
Danas, nakon osam nedelja, vatrogasci i sve službe uključene u operaciju saopštile su da je požar u potpunosti ugašen, navele su lokalne vlasti, podsećajući da nije bilo ljudskih žrtava.
Ukupno 3.300 vatrogasaca iz cele Francuske udružilo je snage sa vojnicima, policajcima, šumarima, poljoprivrednicima i volonterima u najvećoj operaciji gašenja požara u savremenoj istoriji francuske Civilne zaštite, izjavila je prefekt Žironde Sofi Broka.
Požar kod Somosa bio je najveći zabeležen u Francuskoj od 1949. godine, kada je, takođe u području Land de Gaskonj, vatra zahvatila oko 50.000 hektara zemljišta.
(Kurir.rs/tanea.gr)