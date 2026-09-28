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Vlasti na jugozapadu Francuske saopštile su danas da je, dva meseca nakon izbijanja, ugašen požar koji je u Žirondi zahvatio 42.000 hektara zemljišta.

Šumski požar kod Somosa, koji se smatra najvećim u Francuskoj od 1949. godine, "sada je ugašen", saopštile su lokalne vlasti.

Ova "vatrena oluja" izbila je 22. jula kod Somosa, u šumskom području Land de Gaskonj, i ugrozila turističko područje od Kap Ferea sve do predgrađa Bordoa.

Oko 224.000 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove u okviru velike operacije evakuacije koju su organizovale vlasti. Napredovanje požara je potom zaustavljeno, a 1. avgusta proglašeno je da je stavljen pod kontrolu. Međutim, manja žarišta nastavila su da tinjaju nedeljama.

1/16 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - 25. jul. 2026. godine Foto: LOIC MARTIN / HANDOUT/LANDES PREFECTURE, DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

Najveća vatrogasna operacija u novijoj istoriji

Danas, nakon osam nedelja, vatrogasci i sve službe uključene u operaciju saopštile su da je požar u potpunosti ugašen, navele su lokalne vlasti, podsećajući da nije bilo ljudskih žrtava.

Ukupno 3.300 vatrogasaca iz cele Francuske udružilo je snage sa vojnicima, policajcima, šumarima, poljoprivrednicima i volonterima u najvećoj operaciji gašenja požara u savremenoj istoriji francuske Civilne zaštite, izjavila je prefekt Žironde Sofi Broka.

1/5 Vidi galeriju Šumski požari u Francuskoj Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia