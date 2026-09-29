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Hiljade ljudi okupile su se danas na na Staromnjestskom trgu u Praguda na dan češke državnosti i sveca zaštitnika češkog naroda Sv. Vaclava protestuju zbog "puzeće koncentracije moći" vlade premijera Andreja Babiša i slabljenja nezavisnosti državne uprave, labavljenja zakona o sukobu interesa i napada vlasti na nezavisne medije.

Građanska inicijativa "Milion trenutaka za demokratiju" pozvala je Čehe na protest pod parolom "Vaclave, sačuvaćemo slobodu" i kao podsećanje na prvog predsednika postkomunističke Čehoslovačke a posle samostalne Češke, Vaclava Havela, pred lokalne i prvi krug izbora za trećinu Senata češkog parlamenta 9. i 10. oktobra.

- Za manje od godinu dana vlada je uspela da oslabi niz garancija koje sprečavaju koncentraciju vlasti. Slabi nezavisnost državne uprave. Demontira pravila protiv sukoba interesa. Želi da promeni finansiranje javnog radio i TV servisa na način koji ugrožava njihovu nezavisnost. Ofrlje se gleda na bezbednosnu situaciju u svetu. Osporavaju se nezavisne institucije, sudovi, predsednik i Ustavni sud. Troši tako da će račun plaćati nekoliko narednih generacija - podsetili su organizatori u pozivnici na neke od zakona i mera koje predlaže ili je usvojila Babišova vlada.

1/6 Vidi galeriju Demonstracije Čeha protiv Andreja Babiša Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Na Staromnjestkom trgu vijorile su se nacionalne češke trobojke, zastave Evropske unije i po koja ukrajinska a neki od demonstranata doneli su portrete prvog čehoslovačkog predsednika Tomaša Gariga Masarika i prvog češkog Vaclava Havela kao podsećanje na njihov stav da politika mora da bude moralna a ne transakcijska.

Uz poruke protiv premijera Babiša i njegovih koalicionih partnera, lidera radikalne nacionalističke stranke Sloboda direktna demokratija, predsednika Poslaničkog doma parlamenta Tomija Okamure, ili evroskeptične stranke Motoristi sebi bliske američkom MAGA pokretu, na transparentima su i poruke kao "Ljubavlju i hrabrošću protiv oligrahije", "Češka televizija i češki radio nisu igračke, naši su" ili "Dvodomni parlament - više kontrole".

- Naša zemlja korača slovačkim putem. Babiš je kupio sebi imunitet, napada predsednika, novinare, sudove i pravosudje. Agrotajkunima daje sve više dotacija. Lepo je što smo na trgu a ne negde u šumi jer pretnje Rusije ne smemo da potcenjujemo i pravimo se da nas se ne tiču. Istočno od nas se prostire agresivna sila koja želi da razbije demokratski svet - rekao je okupljenima lider inicijative Milion trenutaka za demokratju Mikulaš Minarž.

Cilj današnjeg protesta je apel na birače da izađu u što većem broju na lokalne izbore i svojim glasom spreče populističke i ekstremističke kandidate da dobiju većinu u Senatu i skupštinama lokalnih samouprava.

Današnji protest daleko je od masovnosti proletnjih kada su desetine hiljada Čeha izlazile na ulice da pruže podršku javnom TV i radio servisu i podrže predsednika Češke Petra Pavela koga je tada javno napadala vlada, nazivajući ga liderom opozicije.

Milion trenutaka za demokratiju, građanska inicijativa još iz vremena prve vlade premijera Babiša, od 2017. do 2021. godine, poznata je da je kadra da izvede na ulice stotine hiljada Čeha kada smatra da su ugrožene demokratske tekovine, bilo postupanjem vlade ili proruskih stavova tadašnjeg predsednika Miloša Zemana.