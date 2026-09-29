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Pokušaji formiranja vlade u Švedskojnaišli su na prepreke kada je socijaldemokratska liderka Magdalena Anderson izjavila da ne može da osigura dovoljno podrške, iako je blok levog centra osvojio tesnu većinu na izborima ovog meseca.

- Mogu da zaključim da trenutno za mene nema mogućnosti da formiram vladu - rekla je Anderson na konferenciji za novinare i dodala da je izgubila podršku švedske Leve partije, prenosi agencija Rojters.

1/7 Vidi galeriju Izbori u Švedskoj Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia, TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Sada će verovatno predsednik švedskog parlamenta da se okrene dosadašnjem premijeru Ulfu Kristersonu da vidi da li on može da formira vladu. Kristersonovi Umereni su druga po veličini partija posle Socijaldemokrata posle održanih izbora.

Na izborima 13. septembra opozicija levog centra osvojila je tesnu većinu sa 176 mesta u parlamentu od ukupno 349, u odnosu na 173 mesta za desni centar.

Rezultat je bio posledica pada podrške antiimigracionoj partiji Švedske demokrate, suprotno evropskom trendu rasta eksremne desnice. Glasanje je bilo viđeno kao referendum o obećanju Kristersona da će uvesti ekstremnodesničarske Švedske demokrate u vladu ako pobedi. Uprkos pobedi levog centra i dalje je teško formirati stabilnu vladu.

Magdalena Anderson Foto: EFE/Claudio Bresciani

Anderson je rekla da je odustala od pokušaja formiranja vlade kada je Leva partija, jedna od partija potrebnih da bi se formirala većina, rekla da neće podržati kandidata desnog centra za predsednika parlamenta. Leva partija ranije je rekla da će samo podržati Anderson kao premijerku.

Predsednik parlamenta može da ponudi četiri kandidata parlamentu za odobrenje ali ako je svaki od njih odbijen Švedska će održati nove izbore.

Ulf Kristerson Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

U dodatnim teškoćama za proces policija je u petak saopštila da je počela preliminarnu istragu pet žalbi na izbornu prevaru oko Stokholma.

Istraga je usledila samo nekoliko dana od kada su tužioci otvorili odvojenu istragu zbog sumnje na prevaru u centralnom švedskom gradu Borlange, u slučaju koji bi mogao da dovede u pitanje 11 parlamentarnih mesta ako Izborni odbor za reviziju naredi ponavljanje izbora u tom mestu.