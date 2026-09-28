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Države članice Evropske unije odobrile su pet velikih projekata zajedničkih ulaganja u odbrambenu industriju, koji obuhvataju prioritetne oblasti poput dronova i antidron sistema, protivvazdušne i protivraketne odbrane, zaštite istočnog krila, pomorske infrastrukture i svemira.

Cilj inicijative je da evropske zemlje više sarađuju prilikom razvoja i nabavke vojne opreme, smanje preklapanje nacionalnih programa i popune ključne nedostatke u odbrambenim sposobnostima EU.

Pet projekata odobrenih u ponedeljak sada ispunjava uslove za finansiranje iz Evropskog programa za odbrambenu industriju (EDIP), vrednog 1,5 milijardi evra, saopštio je Savet EU.

Evropska komisija je za Evropske odbrambene projekte od zajedničkog interesa (EDPCI) u okviru tog programa zasad izdvojila 325 miliona evra.

Foto: Printscreen Twitter

Ovakvi projekti trebalo bi da omoguće državama članicama da zajednički razvijaju velike odbrambene programe koji bi bili previše skupi ili složeni da ih pojedinačne zemlje realizuju samostalno.

Evropska komisija već duže pokušava da smanji fragmentaciju evropske odbrambene industrije, ali je saradnja država često otežana različitim nacionalnim i industrijskim interesima. Jedan od primera je nedavni neuspeh francusko-nemačkog projekta razvoja borbenog aviona šeste generacije.

"Ovi panevropski projekti napraviće razliku za oružane snage država članica EU, za Ukrajinu i za našu bezbednost u celini", poručio je evropski komesar za odbranu Andrijus Kubilijus.

On je odobravanje pet projekata nazvao "velikim prodorom" koji bi trebalo da pomogne u popunjavanju kritičnih nedostataka u vojnim sposobnostima EU.

Planirana ulaganja od oko 190 milijardi evra

Kubilijus je naveo da je predviđena ambicija da se u ove oblasti do 2036. usmeri oko 190 milijardi evra.

Projekti su zamišljeni kao dugoročni i trebalo bi da traju i nakon završetka sadašnjeg perioda finansiranja EDIP-a, koji traje do 2027. godine. Evropska komisija će zajedno sa državama članicama raditi na njihovom sprovođenju, pratiti napredak i obezbeđivati finansijsku podršku.

U svakom od pet projekata u proseku učestvuje po 18 članica EU, dok je Ukrajina uključena u četiri projekta.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska napala obe strane Kerčkog moreuza Foto: Printscreen

Program za razvoj dronova i sistema za borbu protiv dronova, nazvan DECODER, okuplja većinu država članica EU, kao i Norvešku i Ukrajinu. Okvirna ukupna ulaganja u ovaj projekat procenjuju se na između 3,5 i pet milijardi evra do 2033. godine.

Projekat integrisane pomorske odbrane i zaštite morskog dna (IMSD) mogao bi da privuče između 43 i 72 milijarde evra investicija do 2045. godine. Cilj je, između ostalog, jačanje sposobnosti zaštite mora i kritične podvodne infrastrukture.

Za projekat odbrane u svemiru (SPACE) razmatraju se ukupna ulaganja od oko 24 milijarde evra do 2034. godine.

Desetine milijardi za PVO i odbranu istočnog krila

Jedan od finansijski najvećih programa je EU Federated Air and Missile Defence (EU-FIAMD), namenjen razvoju integrisane protivvazdušne i protivraketne odbrane, uključujući sisteme ranog upozoravanja.

Prema podacima Evropske komisije, ukupne investicije u ovu oblast mogle bi da dostignu između 55 i 80 milijardi evra do 2040. godine.

Još ambiciozniji je projekat Eastern Flank Watch, čiji je cilj jačanje bezbednosti istočne granice EU kroz sveobuhvatan pristup koji obuhvata više vojnih domena.

U njemu učestvuje 12 članica Evropske unije, zajedno sa Norveškom i Ukrajinom, a procenjene investicije iznose između 60 i 100 milijardi evra do 2036. godine.

Rumunija se nalazi među državama koje učestvuju u svih pet projekata, od dronova i antidron sistema, preko pomorske i svemirske odbrane, do PVO, protivraketnih kapaciteta i zaštite istočnog krila.

"Blisko sarađujući sa našim partnerima, Norveškom i Ukrajinom, zajedno preduzimamo odlučne korake kako bismo zaštitili svemir, naše nebo, naša mora, podmorske kablove i naše građane koji od njih zavise", izjavila je irska ministarka odbrane Helen Mekenti, čija zemlja predsedava Savetom EU.