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Tokom televizijskog prenosa uživo novinara TVP Info iz Košćeržine u Poljskoj, gde je automobil prethodno prignječio trogodišnje dete, dogodio se još jedan šokantan incident. Kamera je zabeležila trenutak kada je automobil udario devojčicu koja je vozila električni trotinet, a koja je nakon udarca pala na vozilo i prevrnula se preko krova.

Incident se dogodio u subotu popodne u Košćeržni, gradu na severu Poljske.

Novinar TVP Info Miloš Sjelivojčik snimao je prilog o ranijem tragičnom događaju koji se dogodio oko podneva. Na jednom imanju u Ulici Kartuskoj trogodišnjeg dečaka je prignječio automobil. Roditelji su dete izvukli ispod vozila, nakon čega je ono duže vreme reanimirano, najpre od strane vatrogasaca, a potom i ekipe Hitne pomoći. Dečak je, međutim, preminuo od zadobijenih povreda.

Začuli se udarac i vrisak

Dok su novinar TVP Info i snimatelj stajali pored ulice, iznenada se dogodio novi incident. Sjelivojčik je kasnije u programu TVP Info opisao šta se dogodilo.

- U jednom trenutku sam iza leđa čuo udarac i povik snimatelja: 'O, Bože!' Kada sam se okrenuo, video sam automobil koji odlazi sa razbijenim vetrobranskim staklom i dete koje leži - ispričao je novinar.

Kamera je zabeležila kako automobil, koji je skretao u sporednu ulicu, udara devojčicu koja je vozila trotinet. Tinejdžerka je udarila u vetrobransko staklo, zatim pala na krov automobila, a potom završila na kolovozu.

Uznemirujući video!

Novinar je tada povikao snimatelju: "Snimaj!" Vozač se, naime, nije zaustavio već je nastavio da se udaljava, pa je zahvaljujući snimku policiji mogao da bude prosleđen registarski broj automobila.

Devojčica tražila da pozovu majku

- Prišli smo devojčici. Nije mogla da stoji na nogama. Na trotinetu sam video tragove krvi. Pozvali smo broj 112, a ekipa Hitne pomoći stigla je za tri minuta - rekao je novinar TVP Info.

Kako se ispostavilo, devojčica ima 14 godina i zamolila je da pozovu njenu majku. Ona je nekoliko minuta kasnije stigla na mesto događaja biciklom.

Hitna pomoć odlučila je da devojčicu preveze u bolnicu na kontrolne preglede. Prema rečima novinara TVP Info, vozač se nekoliko minuta kasnije vratio na mesto nesreće.

- Verovatno je i on bio u šoku, jer je izašao iz automobila i pitao da li se nešto dogodilo - dodao je Sjelivojčik.

Policija sada utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.