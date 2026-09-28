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Bivši visoki američki zvaničnik Bret Mekgurk opisao je za "Atlantik" kako je administracija Džoa Bajdena u aprilu 2024. pokušala da spreči veći i direktan rat Izraela i Irana nakon velikog iranskog raketnog napada.

Mekgurk, koji je u Bajdenovoj administraciji bio jedan od ključnih ljudi za Bliski istok, navodi da je situacija eskalirala nakon izraelskog napada u Damasku 1. aprila 2024. godine, u kojem je ubijen visoki iranski komandant Mohamed Reza Zahedi.

Iran je potom počeo da priprema masovni napad na Izrael.

1/8 Vidi galeriju Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

Bajden besan na Netanjahua

Istovremeno su odnosi između Bajdena i izraelskog premijera Benjamina Netanjahuabili sve lošiji zbog rata u Gazi i planirane operacije u Rafi. Bajden je u martu 2024. Rafu nazvao "crvenom linijom", iako je kasnije svojim saradnicima rekao da je mislio na način izvođenja operacije, a ne na samu operaciju.

Napetosti su dodatno porasle nakon izraelskog napada u kojem je u Gazi ubijeno sedam humanitarnih radnika organizacije World Central Kitchen. Mekgurk opisuje sastanak u Ovalnom kabinetu na kojem je Bajden, vidno besan, pitao saradnike šta da kaže Netanjahuu.

Kada su telefonom razgovarali, Bajden je, prema Mekgurkovom svedočenju, Netanjahuu rekao: "Bibi, čoveče, šta kog đavola radiš? Misliš da sam Deda Mraz? Nema Deda Mraza u Izraelu, prijatelju." Rekao mu je i da bi jednim potezom mogao da prekine američku vojnu pomoć Izraelu. Netanjahu mu je odgovorio da će se Izrael braniti i bez SAD.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Iran lansirao stotine dronova i projektila

Iran je 13. aprila pokrenuo napad. Prema Mekgurku, prvo je lansirano oko 200 dronova, zatim 30 krstarećih projektila, a potom više od 100 balističkih projektila.

SAD su u odbrani Izraela angažovale avione, ratne brodove i protivraketne sisteme, kao i koordinisale delovanje sa Izraelom i drugim državama u regionu. Velika većina projektila i dronova presretnuta je pre nego što je pogodila ciljeve.

Mekgurk opisuje kako su Bajden i njegovi saradnici u Situacionoj sobi Bele kuće pratili talase iranskih projektila. U jednom trenutku potvrđeno je da je više od 100 balističkih projektila u vazduhu, dok su američki i izraelski sistemi istovremeno počeli da ispaljuju presretače.

1/10 Vidi galeriju Izrael Iran rat Izraela i Irana Foto: ABIR SULTAN/EPA

"Upravo sam mu spasao guzicu"

Kada je postalo jasno da napad nije prouzrokovao značajnu štetu, Bajden je zatražio razgovor sa Netanjahuom.

- Upravo sam mu spasao guzicu - rekao je Bajden saradnicima, prema Mekgurku, dodajući da želi da Izrael tu zaustavi eskalaciju.

Bajden je potom Netanjahuu poručio da "prihvati pobedu" i da eventualni izraelski odgovor mora da bude osmišljen tako da odvrati Iran, ali da ne izazove dalju eskalaciju. Netanjahu nije odmah pristao, ali je dogovoreno da američki i izraelski timovi nastave razgovore.