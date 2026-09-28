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Komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi izjavio je da očekuje novi talas mobilizacije u Rusiji, koji bi u narednim mesecima mogao da dovede oko 300.000 novih ruskih vojnika na front.

Brovdi je u intervjuu za britanski "Telegraf" rekao da njegovu procenu deli i ukrajinska vojna obaveštajna služba. Prema njegovim rečima, Vladimir Putin bi novom mobilizacijom pokušao da probije trenutnu pat-poziciju na frontu i zauzme preostale delove Donbasa pod ukrajinskom kontrolom.

"Putin će poslati svoje kmetove na liniju fronta, a oni će ginuti u još većem broju nego sada", rekao je Brovdi.

On smatra da će njegove snage moći da nanesu još veće gubitke ruskim jedinicama, posebno kako tokom jeseni drveće i žbunje budu ostajali bez lišća, što će vojnicima otežati skrivanje od dronova.

Foto: Dan Bashakov/AP

"Spremni smo za neograničene porcije dinstanog mesa"

Brovdi tvrdi da su ruski gubici koje nanose njegove snage već porasli za oko 25 odsto u odnosu na avgust i da njegove jedinice sada dnevno ubijaju broj ruskih vojnika koji odgovara približno jednom bataljonu.

Tokom intervjua u podzemnom komandnom centru na tajnoj lokaciji u istočnoj Ukrajini, pored Brovdija se nalazio digitalni brojač koji je, prema tvrdnjama ukrajinske strane, prikazivao broj poginulih ruskih vojnika tog dana.

Na početku razgovora pokazivao je 167, a ubrzo je broj porastao na 185.

"Dok smo razmenili nekoliko rečenica, još 18 gadova već je završilo svoje priče u 'specijalnoj vojnoj operaciji'", rekao je Brovdi.

Govoreći o mogućnosti da Moskva na front pošalje još oko 300.000 ljudi, ukrajinski komandant zatim je upotrebio brutalnu metaforu.

"Spremni smo da dočekamo ove neograničene porcije dinstanog mesa", poručio je Brovdi.

Foto: Martin Pedaja / imago stock&people / Profimedia

"Dron je kuga trećeg milenijuma"

Brovdi je, međutim, upozorio i na ono što smatra još zabrinjavajućim razvojem rata, trku ka potpuno autonomnim borbenim dronovima.

I Rusija i Ukrajina već koriste bespilotne letelice sa elementima veštačke inteligencije, ali razvoj ide ka sistemima sposobnim da se samostalno kreću, identifikuju i napadaju ciljeve uz sve manju zavisnost od ljudskih operatera.

Ranije ove godine, prema "Njujork tajmsu", ruski dron kojim je u potpunosti upravljala veštačka inteligencija prvi put je usmrtio troje civila. Britanska vlada je u petak objavila i da će 12 kompanija dobiti pristup podacima sa ukrajinskog bojišta kako bi razvijale nove AI modele za rojeve dronova.

Brovdi je izneo veoma oštro upozorenje o pravcu u kojem se ova tehnologija razvija.

"Dron je kuga trećeg milenijuma i uopšte ne dramatizujem kada to kažem", rekao je.

"Overtonov prozor je otvoren sa veštačkom inteligencijom", nastavio je Brovdi, misleći na raspon ideja koje društvo smatra prihvatljivim. "Ona normalizuje nemoguće."

Prema njegovim rečima, kombinovanje brzog razvoja veštačke inteligencije sa bespilotnim i robotskim sistemima moglo bi da stvori oružje koje će biti izuzetno teško kontrolisati.