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O Karolin Šmitni traga ni glasa već više od dve nedelje. Dvadesetpetogodišnjakinja se prethodno nalazila u pograničnom području Tirola. Za devojkom iz Južnog Hesena se traga od 6. septembra 2026. godine.

Pre nestanka boravila je od 24. avgusta u području Garmiš-Partenkirhena i Mitenvalda.

Članovi porodice poslednji put su stupili u kontakt sa njom 6. septembra. Od tada se ne zna gde se nalazi. Nakon što više nisu mogli da stupe u kontakt s njom, porodica je prijavila njen nestanak policijskoj stanici u Garmiš-Partenkirhenu.

Dosadašnja potraga, u kojoj je učestvovalo više policijskih patrola i policijski helikopter, nije dala rezultate.

Dvadesetpetogodišnjakinja je veliki ljubitelj planinarenja. Prema navodima policije, u danima pre nestanka već je dva puta išla u planine.

Tom prilikom boravila je i u pograničnom području između Nemačke i Austrije. Između ostalog, kretala se i na području planinskog vrha Veterštajnšpice.

Istražitelji sada apeluju na građane da im pomognu informacijama. Policijska stanica u Garmiš-Partenkirhenu poziva sve koji imaju bilo kakva saznanja o tome gde se 25-godišnjakinja nalazi da se jave.

(Kurir.rs/Heute)

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