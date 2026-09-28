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Džonatan Mekinzi (40), rukovodilac inženjeringa u "Njujork tajms gejmsu", pronađen je sa više prostrelnih rana na parkingu u Dablinu u Kaliforniji. Zbog sumnje da su ga ubili, uhapšeni su njegovi tast i tašta, oboje stari 77 godina.

Džonatan Mekinzi pronađen je mrtav u subotu, 26. septembra, na parkingu u blizini sportskog kompleksa "Dablin sports graunds" u gradu Dablinu u Kaliforniji.

Policijski narednik prolazio je automobilom u blizini kada je ugledao muškarca kako leži na zemlji. U isto vreme policija je primila nekoliko poziva građana koji su prijavili incident.

Policajci su na licu mesta pronašli Mekinzija sa više prostrelnih rana. Proglašen je mrtvim na mestu događaja.

Policija je ubrzo privela njegovog tasta i taštu, Šojonga Džanga i Šili Čen, oboje stare 77 godina. Oni su uhapšeni pod sumnjom za ubistvo i zadržani su u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju.

Svedoci policiji pokazali gde su osumnjičeni

Prema navodima policije, svedoci su pomogli istražiteljima da pronađu osumnjičene, koji su se i dalje nalazili u blizini mesta pucnjave.

Policija za sada nije saopštila motiv ubistva niti je precizirala šta je dovelo do sukoba. Istraga je u toku, a policija je saopštila da ne traga za drugim osumnjičenima i da nema opasnosti po javnost.

Pojedini mediji navode da je jedan svedok rekao kako je video muškarca da puca u Mekinzija, nakon čega je predao oružje ženi, koja je takođe pucala. Policija, međutim, nije potvrdila ovaj opis događaja.

Bio je jedan od vodećih ljudi "Njujork tajms gejmsa"

Mekinzi je bio rukovodilac inženjeringa za korisničko iskustvo u okviru "Njujork tajms gejmsa", a u kompaniji je radio od januara 2023. godine.

Pre dolaska u "Njujork tajms" radio je na različitim inženjerskim pozicijama, između ostalog u kompaniji "Splank". Na svom LinkedIn profilu naveo je i da je predavao informatiku na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju i Džordžija Teku.

Prema sudskim dokumentima, Mekinzi i njegova supruga bili su uključeni u niz pravnih sporova tokom prethodne godine, uključujući postupke u vezi sa porodičnim odnosima i starateljstvom nad decom.