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Administracija američkog predsednika Donalda Trampa transportuje zlato iz Venecuele u Sjedinjene Američke Države, ali rafinerije odbijaju da ga prerade zbog sumnji u navodne veze venecuelanskih kompanija sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

Istraga "Njujork tajmsa" proteže se od rudnika na jugu Venecuele, preko Bele kuće, do uvozno-izvoznih kompanija u Evropi. Anonimni izvori sa kojima je list razgovarao tvrde da je Tramp, nakon što su SAD u januaru zarobile bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, povezao Sjedinjene Države sa industrijom koja je "i dalje pogođena istim kriminalom protiv kojeg je tvrdio da se bori kada je uhapsio Madura".

"Američki investitori ulažu u rudnik koji ima veze sa pripadnicima organizovanog kriminala u okviru sporazuma koji je ispregovarala Trampova administracija", navodi se u opširnoj istrazi "Njujork tajmsa", prenosi Agerpres.

"Avioni su prevozili zlato iz Venecuele čak i pre nego što su kompanije posetile rudnike, a deo tog zlata povezan je sa rudarima koji plaćaju mito kriminalnim bandama", navodi američki list.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Zlato vredno stotine miliona dolara stoji u skladištima

Iako su određene količine venecuelanskog zlata već stigle u SAD, pošiljke vredne stotine miliona dolara i dalje netaknute stoje u skladištima, navodi "Njujork tajms".

Prepreka za preradu metala leži u međunarodnim pravilima prema kojima bi rafinerije morale da garantuju da zlato nije finansiralo kriminalne bande, uništavanje životne sredine ili korupciju.

Sam Donald Tramp je tokom svog prvog predsedničkog mandata, u martu 2019. godine, stavio venecuelansko zlato na "crnu listu" zbog njegove povezanosti sa uništavanjem životne sredine i koruptivnim praksama.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Dogovor o prodaji do tone venecuelanskog zlata

Ipak, u martu ove godine, dva meseca nakon zarobljavanja bivšeg predsednika Venecuele, zvaničnici američke vlade pregovarali su sa državnom rudarskom kompanijom Minerven o višemilionskom sporazumu kojim bi na američkom tržištu moglo da bude prodato do jedne tone zlata, čija se trenutna vrednost procenjuje na približno 165 miliona dolara.

Prema izveštajima američkih medija iz tog perioda, sporazum bi podrazumevao da Minerven isporuči između 650 i 1.000 kilograma dore zlatnih poluga kompaniji Trafigura, globalnoj kompaniji za trgovinu i logistiku sirovina specijalizovanoj za metale i minerale.