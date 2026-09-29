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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija praktično već započela dodatnu mobilizaciju. On je takođe rekao da postoje nove informacije o angažovanju severnokorejskih snaga i da se, pored više od 8.000 vojnika koji se trenutno nalaze u Rusiji, priprema slanje još 10.000 pripadnika.

Šef ukrajinske države izneo je ove tvrdnje u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

"Danas sam dobio i izveštaj Glavne obaveštajne uprave Ukrajine o narednim potezima koje Rusija planira. Rusi su, praktično, već započeli dodatnu mobilizaciju, povećavaju broj ljudi koje regrutuju na različite načine. Takođe planiraju da povećaju regrutovanje stranaca", rekao je Zelenski.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Zelenski: Sprema se još 10.000 severnokorejskih vojnika

Zelenski je naveo da postoje nove informacije o raspoređivanju severnokorejskih trupa u Rusiji. Prema njegovim rečima, na ruskoj teritoriji trenutno se nalazi više od 8.000 pripadnika vojske Severne Koreje.

"Pored toga, u toku su pripreme za raspoređivanje još 10.000 vojnika. Oni se biraju za obuku i kasnije raspoređivanje u Rusiju", rekao je ukrajinski predsednik.

Prema tvrdnjama Zelenskog, Rusija Severnoj Koreji plaća za ovu pomoć, između ostalog i tehnologijom. On je naveo da je, u zamenu za takvu podršku i uz rusku tehničku pomoć, u Severnoj Koreji uspostavljena proizvodnja udarnih dronova tipa "šahed".

"Tako se zlo širi i tako se pretnja životu iz jednog dela sveta prenosi u druge delove. To se može prevazići samo zajednički. Danas su mnogi širom sveta govorili o ovom ruskom teroru, o saradnji Rusije sa svima koji mogu da omoguće još više ubijanja. Tome se mora suprotstaviti", rekao je Zelenski, pozivajući partnere da pojačaju sankcioni pritisak na Rusiju.

Putin povećao broj pripadnika ruske vojske

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je 28. septembra ukaz kojim se broj pripadnika Oružanih snaga Rusije povećava za 15.500 ljudi.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Prema ukazu objavljenom na zvaničnom portalu pravnih informacija, koji stupa na snagu u ponedeljak, ukupna predviđena brojnost Oružanih snaga Rusije sada iznosi 2.441.630 ljudi, od čega je 1.550.500 vojnih lica.

Pre prethodne izmene, koja je izvršena u julu, predviđena brojnost iznosila je 2.426.130 ljudi, uključujući 1.535.000 vojnih lica.